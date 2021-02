Lancement de SCR METROPOLES Innovations

Ce nouveau véhicule d'investissement accompagnera localement des entreprises innovantes issues de tous secteurs d'activité...

(Boursier.com) — Deux Métropoles, une seule et même vision : encourager la relance économique sur leur territoire... C'est dans cet objectif que Saint-Etienne Métropole, Clermont Auvergne Métropole et leur premier partenaire prive´, le Crédit Agricole Centre France ont décidé de s'associer au sein de la société de capital-risque SCR METROPOLES Innovations. Un outil unique en France à l'échelle de deux Métropoles, qui vient compléter la chaîne de financement existante.

Pilotée par la société de gestion SOFIMAC Régions, ce nouveau véhicule d'investissement accompagnera localement des entreprises innovantes issues de tous secteurs d'activité, à différents stades de maturité, sur les territoires des deux métropoles. Ces dernières apporteront chacune 2,5 ME dans ce nouveau dispositif... Ces territoires ont pour objectif commun de créer une Communauté French Tech, portée par un groupe d'entrepreneurs locaux désireux de s'impliquer dans la réalisation de ces objectifs.

Cette initiative témoigne d'une volonté de mobilisation pour accompagner les entreprises innovantes dans leur changement d'échelle : structuration des projets et des équipes, définition et mise en place d'une stratégie de croissance, et enfin levée de fonds.

Piloté par Sofimac Régions et soutenu par des partenaires publics et privés, ce nouveau fonds de proximité vise une taille critique de 15 millions d'euros...

Nouvelle dynamique

C'est dans cette dynamique que s'inscrit la création de la SCR METROPOLES Innovations, ancrée dans la durée, imprégnée du tissu économique local et portée par un partenariat public-prive´ entre les deux métropoles et les investisseurs et entrepreneurs des deux territoires, dans un objectif de fédérer les acteurs socio- économiques et financiers.

A court terme, l'objectif est de finaliser la levée de fonds de ce véhicule en accueillant de nouveaux partenaires afin d'atteindre une taille critique d'au moins 10 millions d'euros et d'être opérationnel dès le 1er trimestre 2021... L'objectif a` moyen terme est de porter les capacités financières de la société à 15 millions, dont une majorité seront abondés par des acteurs privés (banques régionales, family office, entreprises).

Initiatives de proximité

Pascal Voulton, Pre´sident de Sofimac, a déclare´ : "Ce nouveau fonds répond aux enjeux de la relance économique qui doit allier plan nationaux et initiatives de proximité. SCR METROPOLES Innovations s'inscrit dans cette perspective avec l'objectif de stimuler et pérenniser les investissements dans l'écosystème des start-ups technologiques dans les métropoles de Clermont- Ferrand et de Saint-Etienne. Véritable passerelle, ce véhicule d'investissement de proximité ouvrira à ces entreprises des opportunités de financement à long terme grâce a` l'intervention complémentaire de fonds de plus grande envergure."

Didier Ramond, Directeur Financier et Pilotage de Crédit Agricole Centre France, conclut : "Nous sommes ravis de soutenir, via la SCR METROPOLES INNOVATIONS, l'émergence d'entreprises innovantes dans les métropoles de Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Cet investissement, qui va dynamiser l'économie locale, s'inscrit pleinement dans l'engagement du Crédit Agricole Centre France sur le développement et l'attractivité de son territoire".