Lancement de la nouvelle phase de sélection du programme "Territoires d'industrie" 2023-2027

(Boursier.com) — Dans le cadre du Conseil national de l'industrie, présidé par la Première ministre Élisabeth Borne, la nouvelle phase du programme Territoires d'industrie a été lancée officiellement avec l'ouverture de la plateforme de candidatures aux territoires souhaitant être labélisés pour la période 2023-2027.

Comme annoncé par le Président de la République le 11 mai dernier lors de la présentation du plan d'action en faveur de la réindustrialisation de la France, l'actualisation des territoires labélisés représente le point de départ de la seconde phase du programme Territoires d'industrie.

Le programme Territoires d'industrie est copiloté par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité - en partenariat avec Régions de France, Intercommunalités de France et France Industrie. Il constitue le volet territorial de la politique industrielle et soutient les territoires les plus industriels du pays dans leur stratégie de reconquête industrielle...

Effet multiplicateur

Piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Direction générale des entreprises, le dispositif illustre la capacité de cohésion territoriale de l'industrie (un emploi industriel permet de créer 1,5 emploi indirect et 3 emplois induits dans le reste de l'économie) et l'importance des leviers territoriaux (compétences, foncier, écosystème d'innovation, écologie industrielle territoriale) pour développer l'industrie. Le programme est à la fois :

un label qui reconnaît et valorise des territoires à forte identité industrielle ;

une méthode basée sur une gouvernance locale associant à la fois les élus et les entreprises, pour faire de l'industrie un projet de territoire, et un travail d'équipe entre acteurs publics - État, conseils régionaux, opérateurs partenaires (Action Logement, ADEME, Banque des Territoires, Bpifrance, Business France, Pôle Emploi) - pour l'accompagner et le mettre en oeuvre ;

une boîte à outils, avec un soutien en ingénierie et en investissement à destination des Territoires d'Industrie.

La première génération de plans d'action en 2018 a permis de mobiliser plus de 2 milliards d'euros par l'État, les opérateurs et les Régions, et de soutenir 2.400 projets industriels lauréats du fonds d'accélération entrainant la création prévisionnelle de plus de 44.000 emplois.

Cette nouvelle phase prend la forme d'une mise à jour en profondeur de la carte du programme et de l'offre d'accompagnement, tout en gardant sa philosophie souple, transverse et partenariale avec les collectivités.

Lancement d'une phase de candidature pour la labélisation 2023-2027

Pour débuter cette seconde phase, une mise à jour des 149 territoires aujourd'hui labélisés est engagée. La nouvelle carte sera construite en lien étroit avec les services déconcentrés de l'État et les conseils régionaux.

Les territoires candidats ont jusqu'au 22 septembre pour soumettre leur projet. Une plateforme "Démarches simplifiées" est ouverte pour recueillir les dépôts des candidatures : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidatez-territoires-industrie. Ce formulaire est accompagné d'un guide ainsi que d'une foire aux questions.

La nouvelle carte des Territoires d'industrie sera présentée courant novembre...

Une nouvelle offre de services pour les futurs Territoires d'industrie

Face aux enjeux de foncier, de compétences, de transition écologique et d'innovation, un renforcement des dispositifs proposés aux Territoires d'industrie a été acté. Nous allons investir 100 millions d'euros dès cette année dans le programme avec pour objectifs :

Un renforcement de l'animation et de l'ingénierie locale via la mise en place d'une nouvelle génération de chefs de projet, cofinancée par l'État et les intercommunalités, afin de repérer et d'accompagner la réalisation de projets industriels, créateurs d'emplois et de valeur ;

Un soutien aux investissements industriels productifs dans les territoires, sur des filières avec un fort enjeu de réindustrialisation, dans une approche concertée avec les régions ;

L'extension du dispositif " Rebond industriel " pour les territoires qui ont subi un choc industriel afin d'identifier et de financer des projets créateurs d'emplois à très court terme ;

Un soutien aux investissements pour le développement des compétences, en réponse aux besoins des industriels (écoles de production, plateaux techniques, etc .), en lien avec les acteurs de la formation ;

.), en lien avec les acteurs de la formation ; Un accompagnement des projets identifiés vers les financements du plan France 2030.

Concernant le foncier industriel, la délégation aux Territoires d'industrie, en lien avec la Banque des Territoires, participera à l'identification, l'aménagement et la labélisation de 50 sites permettant l'implantation de nouvelles entreprises industrielles dans une logique de zéro artificialisation nette des sols...