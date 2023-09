Lancement de l'iPhone 15 : les Apple Stores français en grève vendredi et samedi

(Boursier.com) — A la suite d'une réunion stérile entre la direction et les délégués syndicaux, notamment sur la question des salaires, les Apple Stores français seront en grève les vendredi 22 et samedi 23 septembre, en plein lancement de l'iPhone 15, à l'appel de la CGT, l'UNSA, la CFDT et le Cidre-CFTC. Une manifestation est également prévue sur la place de l'Opéra, à proximité de l'un des magasins Apple à Paris.

"La direction ayant décidé d'ignorer nos revendications et préoccupations malgré leur parfaite légitimité, les quatre syndicats d'Apple Retail France (ainsi que les représentants des équipes barcelonaises et corporate) appellent à la grève le 22 et le 23 septembre prochain", a annoncé l'intersyndicale dans un tract diffusé mardi.

"Nous rappellerons ainsi à la direction que ce ne sont pas ces mouvements qui nuisent à l'entreprise, mais plutôt leur déni face aux mal-être des employés", ont averti les syndicats. "De nombreux salariés des magasins de Paris Opéra, des Champs Elysées, de Lyon, Dijon, Nantes, Bordeaux et Montpellier ont déjà annoncé leur participation", précise la CFDT Services.

Une augmentation de salaire de 7% réclamée

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) sont actuellement dans l'impasse, en particulier en ce qui concerne la question des salaires. Les syndicats réclament une augmentation de salaire de 7%, tandis que la direction propose une augmentation de 4,5%, accompagnée d'une hausse d'un euro sur chaque ticket restaurant.

D'autres revendications portent sur la levée du gel des embauches au sein des Apple Stores, l'égalisation des avantages sociaux pour tous les employés, sans distinction, et une révision de la vision stratégique à long terme de l'entreprise. "Nous demandons une transparence accrue sur les orientations de l'entreprise, afin de mieux comprendre comment nos efforts contribuent à sa réussite à long terme", a réclamé l'intersyndicale.

"Nous ne sommes pas en train de lui demander la lune"

"Pour Apple, il n'y a qu'un événement qui compte vraiment, "c'est la sortie d'un nouvel iPhone", a souligné à 'franceinfo' Renaud Chateauroux, délégué national CFDT au sein de l'entreprise. "C'est donc pour montrer à quel point nous sommes sérieux dans ce mouvement", a-t-il justifié.

"Nous disons à la direction que nous ne sommes pas en train de lui demander la lune. [...] Nous sommes juste en train de demander à pouvoir vivre dignement en tant qu'employés dans l'entreprise la plus riche du monde", a-t-il également expliqué.