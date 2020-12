Lancement de l'initiative "French Tech for the Planet"

Lancement de l'initiative "French Tech for the Planet"









... et l'accompagnement de 20 startups greentech

Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — Après le succès de la première édition des programmes French Tech Next40/120 présenté l'an dernier par le Président de la République Emmanuel Macron, le gouvernement souhaite également ouvrir l'accompagnement de la Mission French Tech à 20 startups greentech à fort potentiel.

Les entreprises sélectionnées par l'appel à candidatures qui ouvre aujourd'hui intègreront ce programme au premier trimestre 2021...

Les 20 startups sélectionnées bénéficieront de l'accompagnement de la Mission French Tech : une visibilité renforcée et un accès prioritaire aux services de l'Etat, ainsi que de celui du Ministère de la Transition écologique, partenaire de ce programme.

Une conviction

Ce nouveau dispositif repose sur une conviction : l'écosystème French Tech est une source d'innovation indispensable pour accélérer la transition écologique. Il doit à la fois être moteur de cette transformation en proposant des solutions aux citoyens et aux entreprises, tout en s'inscrivant lui-même dans une démarche à impact positif.

Les 20 startups greentech qui intégreront l'initiative French Tech for the Planet seront sélectionnées par un jury composé de :

Marc Simoncini, CEO d'Angell.bike, Daphni Partner, Christel Heydemann, CEO de Schneider Electric France, Pierre-François Thaler, co-fondateur et CEO d'Ecovadis (French Tech 120), Marie Mawad, journaliste de Sifted.

Un axe essentiel

Le gouvernement veut faire de la transition écologique un axe essentiel de l'action de la French Tech. C'est pourquoi, toutes les entreprises du French Tech Next40/120 dont l'activité en elle-même a un impact positif sur l'environnement ou celles qui souhaitent s'engager dans une réduction de leur empreinte environnementale pourront aussi rejoindre l'initiative French Tech for the Planet...

Le dévoilement de la liste des 20 startups greentech ainsi que des engagements des entreprises des French Tech Next40/120 seront présentés en mars prochain.

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a déclaré : "Une partie de la transition écologique passe par l'innovation. Dans tous les domaines d'activités - transport, alimentation, logement - nous pouvons trouver des solutions technologiques pour favoriser des modes de vie plus sobres et plus économes en ressources. Le lancement de French Tech for the Planet, vise justement à ce que ces innovations soient françaises et conduisent au développement de pépites vertes nationales".

Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques a ajouté : "La transition numérique est essentielle pour favoriser la transition écologique. Dans de nombreux secteurs, son impact positif est déjà réel, que ce soit dans la mobilité verte, dans les réseaux intelligents ou encore dans l'agriculture durable. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui d'annoncer le lancement de l'initiative French Tech for the Planet qui va permettre d'offrir un accompagnement dédié à 20 startups greentech et d'engager les entreprises de la prochaine promotion du French Tech Next40/120 dans la transition écologique. Les acteurs de la French Tech ont la capacité de devenir des champions des greentech, ce programme a vocation à accompagner ces 20 startups dans leur développement en France comme à l'international."

Le calendrier de French Tech For The Planet

11 décembre : Ouverture de l'appel à candidatures

31 janvier : Clôture de l'appel à candidatures

Fin février : Audition par le jury des entreprises présélectionnées

Mi-mars : Annonce des 20 entreprises lauréates et présentation de l'engagement des French Tech Next40/120

Fin mars : Onboarding des 20 entreprises et lancement de l'accompagnement

Mars 2022 : Fin du programme d'accompagnement.

Pour accéder à l'appel à candidatures : www.lafrenchtech.com/fortheplanet