Lancement de l'appel à projets "Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables"

Doté d'une enveloppe pouvant aller jusqu'à 200 ME...

(Boursier.com) — A l'occasion d'un déplacement de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, sur le site du démonstrateur BioTfueL à Venette (Oise), le Ministre a annoncé conjointement avec Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, le lancement de l'appel à projets "Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables", doté d'une enveloppe pouvant aller jusqu'à 200 ME. Il s'inscrit dans le cadre du 4ème Programme d'investissements d'avenir (PIA4) et de la stratégie nationale "Produits biosourcés et biotechnologies industrielles - Carburants durables" qui sera prochainement présentée et qui est financée par France Relance.

Alors que le secteur des transports doit faire face à des mutations profondes liées à sa décarbonation, le transport aérien nécessite des efforts particulièrement importants en matière de "R&D" et d'investissement productif. Le gouvernement a notamment établi une feuille de route ambitieuse en matière d'incorporation de biocarburants aéronautiques durables, accompagnée d'un appel à manifestation d'intérêt lancé le 27 janvier 2020.

Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu hier mardi à Venette (Oise) sur l'un des deux sites du démonstrateur BioTfueL, porté par l'IFP Energies Nouvelles, le CEA, Axens, Avril, Total Energies et Thyssenkrupp, ayant bénéficié d'un soutien de 30 ME de l'ADEME. Il a annoncé à cette occasion le lancement d'un appel à projets qui doit permettre d'accélérer le développement d'une filière française de production de carburants durables pour l'aviation...

Enveloppe prévisionnelle

Plus précisément, cet appel à projets vise à soutenir des projets de recherche et développement portés par des entreprises, seules ou associées au sein d'un consortium, qui accélèrent la mise sur le marché de solutions ambitieuses, innovantes et durables, depuis les phases de recherche industrielle jusqu'à la démonstration opérationnelle. Il pourra également financer les travaux d'ingénierie préalables à la décision d'investissement.

L'appel à projets est doté d'une enveloppe prévisionnelle pouvant aller jusqu'à 200 ME, du Programme d'investissement d'avenir (PIA) financé par France Relance, sous réserve notamment de la qualité des projets proposés. Il fait suite à un appel à manifestation d'intérêt pour le développement des biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien français qui a permis de recenser des premiers candidats...

Deux vagues de sélection sont programmées

Clôture intermédiaire : 15 octobre 2021/ Clôture finale : 29 avril 2022

Jean-Baptiste Djebbari a déclaré à cette occasion : "Nous franchissons aujourd'hui une étape essentielle vers l'émergence d'une filière française de biocarburants aéronautiques durables. Quelques jours après la proposition par la Commission européenne d'une trajectoire européenne d'incorporation, cet appel à projets va permettre de soutenir la production de biocarburants durables à partir de biomasse et de carburants synthétiques, la construction de démonstrateurs et, pour les projets les plus matures, des travaux d'ingénierie amont. En matière de décarbonation, nous nous donnons les moyens de nos ambitions."

Agnès Pannier-Runacher a commenté "Le développement de biocarburants aériens durables est un enjeu central pour réussir la transition énergétique du transport aérien et pour maintenir l'ensemble de la chaîne de valeur aéronautique à la pointe de la technologie. C'est en soutenant les initiatives innovantes au sein du secteur que nous trouverons les meilleures options pour réussir cette transformation vers une économie décarbonée et pour développer l'emploi et les savoir-faire."