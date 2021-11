Lancement d'un nouveau logo 'fabriqué en France'

Il pourra être apposé en magasin sur les produits ou leurs emballages, ou être déployé sur les offres digitales.

(Boursier.com) — Le salon du "Made in France" MIF Expo a ouvert ses portes jeudi à Paris, et l'association France Industrie en profite pour dévoiler un nouveau logo tricolore, indicatif du "fabriqué en France". "Lancé avant la période des achats de fin d'année, ce logo a vocation à rassembler, dans la durée, un maximum de produits français autour de cette identité visuelle, facilement reconnaissable et identifiable par les consommateurs", peut-on lire dans un communiqué.

Il pourra être "apposé en magasin sur les produits ou leurs emballages, ou être déployé sur les offres digitales". Objectif : conforter et faciliter le choix du consommateur souhaitant acheter un produit "fabriqué en France" et qui réponde strictement aux critères de la réglementation européenne régissant le "Made in France".

Dernière transformation en France

Selon le Code des Douanes de l'Union Européenne, les produits dont l'origine non préférentielle est française sont ceux ayant subi une dernière transformation substantielle réalisée en France...

Acheter du #FabriquéEnFrance 🇨🇵, c'est d'engagement. C'est façon préserver planète. Alors à quelques semaines de #Noël, n'hésitez plus à acheter français !#MIFExpo pic.twitter.com/XFdNPWwfNm — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher), via Twitter

Le logo peut être téléchargé sur le site de France Industrie par les artisans, industriels, commerçants, ou sites d'e-commerce sous réserve "que les produits respectent le code douanier de l'Union européenne", précise France Industrie.

L'initiative est soutenue par Bercy, et la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, qui a inauguré le salon, a estimé dans un message posté sur le réseau social Twitter qu'acheter des produits français était "un acte citoyen".