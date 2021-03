Lancement d'un fonds d'investissement coopératif inédit pour accompagner les sociétés innovantes du numérique

CoopVenture, porté par un partenariat novateur entre le Mouvement Scop, la French Tech in the Alps-Grenoble et ses partenaires, vise à aider les start-up à se développer durablement, localement et autrement...

Crédit photo © Reuters

Unique en France et véritable innovation financière et sociale, CoopVenture, porté par un partenariat novateur entre le Mouvement Scop, la French Tech in the Alps-Grenoble et ses partenaires, vise à aider les start-up à se développer durablement, localement, autrement. Cette initiative inédite représente une alternative pérenne et solidaire pour les acteurs de la tech qui souhaitent se diriger vers une croissance durable sans devoir revendre leur entreprise à moyen terme...

Les entreprises bénéficiaires auront également accès à un accélérateur spécialisé, permettant d'accompagner la structure avant et après l'intervention en investissement.

Un partenariat pionnier en soutien de la filière numérique française

Jusqu'à présent, le modèle actuel des fonds d'investissement rendait la revente d'une start-up presque obligatoire... Pourtant, la plupart des entrepreneurs du numérique ne souhaitent pas avoir à revendre leurs entreprises à court terme, ni en perdre le contrôle. CoopVenture représente à ce titre une initiative novatrice pleinement inscrite dans les nouveaux enjeux liés à la transformation d'une économie où le critère financier n'est plus l'indicateur unique.

C'est en partant de ce constat que le fonds d'investissement CoopVenture a été créé par le Mouvement Scop, la French Tech in the Alps-Grenoble et la Scop Alma, avec pour objet exclusif de favoriser l'amorçage et le développement de start-up sous forme coopérative, Scop ou Scic, ou d'entreprises à caractère éthique. En bénéficiant de ce fonds, les sociétés innovantes du numérique n'auront pas l'obligation de revendre leur société. Au contraire, elles seront incitées à maintenir leur activité sur le territoire.

CoopVenture est financé par plusieurs associés investisseurs : Socoden (holding financière de la CG Scop), le Crédit Coopératif, les Scop Alma, groupe Up et IDEA Groupe ainsi que les deux collectivités territoriales Grenoble Alpes-Métropole et la Communauté de communes du Grésivaudan.

Un fonds patient pour un développement solidaire et pérenne

CoopVenture intervient en fonds propres sur des montants de 150 KE à 300 KE par projet... C'est un fonds de type evergreen, ce qui signifie que les start-up financées réinvestissent dans le fonds afin d'en assurer la pérennité, au rythme que permet leur croissance.

Après 3 à 5 ans de développement, elles réinvestissent dans le fonds à hauteur de 2 à 4 fois les sommes qu'elles ont reçues sur une période de 7 à 10 ans.

Une manière pour les start-up du numérique de s'engager pour le bien commun...

Pour leur permettre d'atteindre ce développement, le fonds CoopVenture est couplé à un accélérateur. Il a pour mission d'accompagner l'entreprise et ses opérationnels avant et après l'intervention en investissement. Il offrira également des formations répondant aux besoins de la start-up pour en assurer sa pérennité...

L'accélérateur rassemble la CG Scop, l'Union régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes et French Tech in the Alps-Grenoble.

Phase pilote en Auvergne-Rhône-Alpes pour un objectif national d'ici 2022

La phase pilote de CoopVenture est amorcée depuis février 2021 avec une dotation de 4,425 millions d'euros dédiée à 80% à la région Auvergne-Rhône-Alpes, terreau de l'industrie du numérique. Cette dotation permettra déjà de financer une quinzaine de sociétés de croissance durable du numérique, sur un investissement qui s'étalera sur 30 à 36 mois.

D'ici à 2022, le fonds CoopVenture souhaite se doter d'un montant de 16 millions d'euros et couvrir l'ensemble du territoire français, pour permettre au maximum de start-up du numérique de se transformer en Scop et Scic, et ainsi bénéficier de ce fonds innovant...