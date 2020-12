La ville de Suresnes offre à ses habitants un accès à la nouvelle application française de divertissement

Objectif de ce partenariat : offrir aux habitants des abonnements gratuits au service proposé par Rocambole et soutenir les initiatives culturelles "Made in France"

(Boursier.com) — Alors que la fermeture des boutiques physiques a entrainé le boom du e-commerce, le secteur culturel peine encore à passer au numérique. Afin d'inciter ses habitants à lire davantage et soutenir les talents français, la Mairie de Suresnes s'est associée avec la start-up Rocambole.

L'objectif de ce partenariat : offrir aux habitants des abonnements gratuits au service proposé par Rocambole et soutenir les initiatives culturelles "Made in France".

Animer le secteur culturel dans le cadre d'un projet de la "Smart City"

Le partenariat entre la start-up Rocambole et la ville de Suresnes a pour objectif de reconnecter les 48.600 habitants de la ville à la culture à travers la lecture. Pendant toute la période du confinement et les jours de fêtes, les habitants auront accès gratuitement à toutes les séries de la plateforme de Rocambole.

Les habitants bénéficieront du contenu exclusif proposé par l'entreprise, à savoir plus de 70 séries originales. Il s'agit d'un des premiers partenariats de ce type mais Rocambole en prévoit déjà d'autres : "Il s'agit d'un service culturel complètement innovant et Made in France qui offre du divertissement numérique à l'ensemble des habitants", explique François Delporte, cofondateur de Rocambole.

Julien Pauthe, Directeur des Médiathèques de Suresnes a commenté ce partenariat : "L'offre éditoriale novatrice de Rocambole vient compléter notre stratégie numérique, tournée vers les loisirs et la lecture... Nous proposons en effet le prêt de liseuses, ainsi qu'une pratique sur place du jeu vidéo favorisant la rencontre des publics de différentes générations. L'arrivée avec Rocambole de séries littéraires renouant avec l'esprit du roman-feuilleton nous permet d'y ajouter une offre consultable à distance. Organisatrice chaque année d'un Salon du livre Ado, la Ville de Suresnes réaffirme ainsi son engagement dans la promotion de la lecture, notamment auprès de ce public."