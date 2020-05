La ville de Lyon, avec Agorastore, a récolté près de 40.000 euros pour la fondation des hospices civils

Afin de contribuer à la lutte contre le COVID-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Près de 70 lots proposés par des sportives et sportifs de haut niveau ont été mis en vente de la fin avril au 4 mai sur la plateforme d'enchères en ligne Agorastore.fr afin de contribuer à la lutte contre le COVID-19 et d'accompagner les Hospices Civils de Lyon dans cette crise...

Les 69 sportives et sportifs qui ont répondu à l'appel de Yann Cucherat, Adjoint au Maire de Lyon, en charge des Sports et des Grands Événements, ont offert un objet de valeur symbolique de leurs carrières.

Tony Parker en tête

En deux semaines, la plateforme a accueilli près de 115.000 visiteurs, 1.350 personnes se sont inscrites, 3.212 produits mis en " favori " et 70 produits ont été vendus... Parmi ces lots, le maillot de Tony Parker s'est vendu au prix de 4.000 euros, celui de Sylvain Wiltord à 2.850 euros. Le prototype officiel de la raquette de Rafael Nadal offerte par Babolat est parti à 2.000 euros et la combi-jupe de Caroline Garcia a été adjugée 1.500 euros...

Après s'être trouvé confiné, le monde sportif ne pouvait rester inactif... Même s'il s'agit d'une petite pierre dans cet immense édifice de levée de fonds, je suis extrêmement heureux du succès de cette vente aux enchères. Les bénéfices viendront accompagner les hospices civils de Lyon et tout particulièrement le personnel soignant exposé en première ligne. Je remercie vivement les sportives et sportifs qui ont accepté spontanément de participer à cette action et tous les généreux acquéreurs. Grâce à eux, nous avons pu témoigner de tout notre soutien à ceux qui risquent leur vie pour sauver la nôtre s'est félicité Yann Cucherat

Simon Salandre, Responsable Relations Clients chez Agorastore, a ajouté : "l'ensemble des collaborateurs d'Agorastore s'est mobilisé pour assurer le succès de cettevente inédite. Nous sommes très fiers d'avoir pu servir une cause d'intérêt général durant cette période si particulière."



Des moyens complémentaires aux hôpitaux

L'intégralité des bénéfices de cette vente sera reversée à la Fondation Hospices Civils de Lyon afin d'accompagner les Hôpitaux pendant cette épidémie...

Sophie Mérigot, Déléguée générale de la Fondation HCL, a commenté : C'est un résultat magnifique ! Au nom de tous les malades et de tous les soignants, un grand merci à la Ville de Lyon, à Yann Cucherat et à ses équipes ainsi qu'à Agorastore pour cette belle initiative, pour leur enthousiasme et leur énergie à porter cette opération, pour leur professionnalisme et leur soutien. Un grand coup de chapeau à tous les sportifs convaincus et investis pour faire monter les enchères et enfin... Un très grand merci à toutes les personnes qui auront participé. Grâce à cette mobilisation collective : 40.000 euros pour nos hôpitaux ! Bravo à tous, c'est une belle réussite!

Depuis le début du confinement, la Fondation a lancé un fonds d'urgence afin de récolter des dons permettant d'apporter des moyens complémentaires aux hôpitaux pour l'achat de matériel médical, pour la recherche et pour apporter un soutien au personnel médical et soignant en première ligne.

La Ville de Lyon et Yann Cucherat ont souhaité remercier l'ensemble des personnes ayant contribué à la réussite de cette vente caritative, parmi eux, les nombreux sportives et sportifs, l'ensemble des acquéreurs et visiteurs et l'équipe d'Agorastore.