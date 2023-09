La valeur totale de l'immobilier mondial estimée à 379.700 milliards de dollars, soit près de quatre fois la valeur du PIB mondial !

La valeur de l'immobilier est ainsi supérieure à celle de l'ensemble des actions du monde entier...

(Boursier.com) — D 'après une étude de Savills, la valeur de l'immobilier mondial (résidentiel, tertiaire et terres agricoles) a atteint 379.700 milliards de dollars en 2022, l'ensemble des actifs conservant ainsi son titre de plus importante réserve de richesse au monde.

La valeur de l'immobilier est ainsi supérieure à celle de l'ensemble des actions du monde entier (98.900 milliards de dollars) et des titres de créance (129.800 milliards de dollars) de 2022 combinés, et représente près de quatre fois celle du PIB mondial (100.600 milliards de dollars) estime Savills.

À titre de comparaison, la valeur de tout l'or jamais extrait dans le monde s'élève à 12.200 milliards de dollars, soit à peine 3% de la valeur de l'immobilier mondial...

Montée brutale des taux

Dans l'ensemble, la valeur totale de l'immobilier mondial en 2022 a diminué de 2,8% par rapport à 2021, où elle s'élevait à 390.500 milliards de dollars, ce chiffre marquant tout de même une hausse de 18,7% par rapport aux niveaux de 2019 (avant l'épidémie de Covid-19).

La croissance de toutes les classes d'actifs (immobilier, actions, etc.) s'est ralentie en 2022 par rapport à 2020/2021, selon le conseil international en immobilier, en raison de la hausse de l'inflation et de la montée brutale des taux d'intérêt...

Le secteur résidentiel représente 76% de la valeur totale de l'immobilier mondial

La valeur de tous les secteurs de l'immobilier reste toutefois supérieure à celle de 2020 selon Savills. Le secteur résidentiel est de loin le plus important et représente 76% de la valeur totale de l'immobilier mondial : sa valeur s'élevait à 287.600 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 1,6% par rapport aux niveaux de 2021 (292.200 milliards de dollars).

La valeur de l'immobilier tertiaire s'élève quant à elle à 50.800 milliards de dollars (contre 51.700 milliards de dollars en 2021), soit 13% de la valeur totale de l'immobilier, et dépasse la valeur totale des terres agricoles, qui s'élève à 41.300 milliards de dollars (contre 46.600 milliards de dollars en 2021), soit 11% du total...

Paul Tostevin, Head of Savills World Research qui a réalisé cette analyse, indique que malgré les bouleversements des marchés et les spéculations sur l'avenir de certains secteurs, l'immobilier dans son ensemble conserve son titre de plus grande concentration de richesse au monde. L'immobilier résidentiel domine. Entre 2019 et 2022, sa valeur a ainsi augmenté de 21,1% - une hausse seulement surpassée par celle de l'or - car il a bénéficié de taux d'intérêt extrêmement bas sur cette période, facteur combiné à la priorité donnée au logement dans de nombreux pays pendant les périodes de confinement. Il est clair qu'étant donné le caractère encore peu développé de certains marchés immobiliers, sa croissance à long terme se poursuivra au fur et à mesure que le parc augmentera dans le monde entier .

Croissance de la valeur par type d'actif

En 2022, la Chine était le marché immobilier le plus important au monde, représentant 26% de la valeur totale de l'immobilier mondial (résidentiel et tertiaire), suivie par les États-Unis avec 19%. Savills note toutefois que le Canada (classé 7ème) et l'Australie (classée 10ème), deux pays ayant connu une croissance significative des prix de leur marché du logement ces dernières années, devancent des pays beaucoup plus peuplés pour ce qui est de la valeur totale de leur immobilier.

L'Inde, pays le plus peuplé au monde, occupe ainsi la 14ème place en termes de valeur, ce qui démontre le potentiel de future croissance de ce marché...