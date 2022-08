La Thaïlande va lancer un visa de 10 ans pour les télétravailleurs étrangers

Dès septembre prochain, le pays proposera un visa qui permettra à certains télétravailleurs étrangers de séjourner, travailler sur le territoire pendant 10 ans et bénéficier de plusieurs avantages...

(Boursier.com) — Les télétravailleurs sont les bienvenus en Thaïlande... Alors que le tourisme n'a pas retrouvé son niveau d'avant-pandémie, le pays cherche à compenser la baisse du flux touristique et souhaite désormais attirer les "digital nomads", ces télétravailleurs étrangers qui peuvent travailler partout dans le monde.

"La Thaïlande introduit un nouveau visa appelé 'résident de longue durée' qui est un programme qui offre une gamme d'avantages fiscaux et non fiscaux pour renforcer l'attractivité du pays en tant que hub régional pour vivre et travailler pour les étrangers à fort potentiel", a annoncé le Conseil de l'investissement de Thaïlande (BOI).

Ainsi, dès septembre prochain, la Thaïlande proposera un visa de 10 ans pour les télétravailleurs étrangers, qui leur permettra de séjourner, travailler sur le territoire pendant 10 ans, et bénéficier de plusieurs avantages, tels qu'un taux d'imposition réduit à 17%, contre jusqu'à 35 % selon le revenu.

Attirer un million de personnes

Ce visa de longue durée est destiné aux "ressources humaines étrangères à haut potentiel et compétences", a précisé le secrétaire général adjoint du conseil à l'investissement de Thaïlande dans une interview à 'Nikkei Asia'.

Un document du BOI consacré au visa explique également que les "citoyens du monde aisés", les "retraités aisés", les "professionnels travaillant depuis la Thaïlande" et les "professionnels hautement qualifiés" sont concernés. Cette mesure viserait à attirer un million de personnes venant du Japon, de Corée du Sud, de Chine, des Etats-Unis et d'Europe au cours des cinq prochaines années.

Quelques conditions

Il faudra en revanche remplir quelques conditions, indique le Conseil de l'investissement de Thaïlande. Les bénéficiaires de ce visa devront notamment avoir gagné 80.000 dollars annuels minimum sur deux ans et justifier de cinq ans d'expérience et travailler pour une entreprise avec un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars sur trois ans.

En Thaïlande, le tourisme, qui représente plus de 15% du PIB, est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant-pandémie, malgré la levée de toutes ses restrictions sanitaires depuis le 1er juillet dernier. Le gouvernement thaïlandais s'attend à accueillir quelque 10 millions de visiteurs cette année, soit quatre fois moins qu'en 2019....