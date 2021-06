La Thaïlande resserre la vis, face à une nouvelle vague de coronavirus

La fermeture des restaurants et des chantiers de construction à Bangkok et dans les provinces voisines démarre ce lundi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Thaïlande aussi est confrontée à la résurgence des cas de coronavirus... Le pays a ordonné aux restaurants de sa capitale Bangkok et des provinces voisines de suspendre les services de restauration pendant un mois, alors que les autorités font face à la vague d'épidémie de Covid-19 la plus meurtrière pour le pays depuis le début de la crise.

L'interdiction s'ajoute à la fermeture annoncée précédemment des camps résidentiels de travailleurs du BTP, mais aussi des chantiers de construction, qui sont devenus des foyers majeurs d'infections.

Les centres commerciaux de Bangkok et des provinces voisines doivent être fermés avant 21 heures. Tous les rassemblements de plus de 20 personnes, séminaires et autres conférences sont interdits à Bangkok et dans les cinq provinces environnantes.

Plan de réouverture aux touristes

La Thaïlande resserre la vis, au moment même où elle finalise un plan visant à rouvrir progressivement ses frontières aux touristes étrangers vaccinés, sans la quarantaine obligatoire de deux semaines. L'expérimentation doit démarrer dès la semaine prochaine, avec son île très touristique de Phuket. L'épidémie actuelle a commencé début avril, ajoutant au bilan du pays 215.000 nouveaux cas et environ 1.800 décès.

Le gouvernement a appelé à accélérer le rythme des vaccinations craignant que des mesures plus sévères nuisent à l'économie, qui a du mal à se remettre de sa pire contraction depuis plus de deux décennies. Le pays, qui a largement réussi à contrôler la pandémie l'année dernière, a mis du temps à se lancer, avec seulement 6% environ de sa population vaccinée pour le moment.

La région pourrait connaître un pic d'infections, avec de plus de 1.000 cas par jour en moyenne si les mesures de confinement ne sont pas accélérées, et le système de santé risque de ne pas être en mesure de faire face.

Un secteur important

La Thaïlande, un des pays les plus dépendants du tourisme dans le monde, a fait ses calculs, qui sont assez inquiétants : ses autorités pensent qu'il faudra sans doute attendre encore 5 ans avant que le tourisme ne reprenne pleinement son essor.

Le secteur représentait environ un cinquième de l'économie thaïlandaise avant la pandémie. Alors que certains analystes tablaient plutôt sur un délai de deux ans pour que le tourisme retrouve son rythme de croisière, ce retard devrait avoir un impact sur plus de sept millions de travailleurs, dont certains devront peut-être trouver un emploi dans d'autres domaines...