La startup Mirakl lève 300 M$, nouveau record pour la French Tech









"L'entreprise se place désormais comme l'une des plus importantes licornes européennes ! Preuve que la France a tous les atouts pour être une nation forte de la tech", a affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire...

(Boursier.com) — Mirakl entre dans le club (très) fermé des "licornes" !... La startup française, spécialisée dans l'édition et la gestion de places de marché, a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 300 millions de dollars (soit environ 225 millions d'euros), menée par le fonds international Permira et ses investisseurs historiques, la valorisant à plus de 1,5 milliard de dollars. Il s'agit du plus grand tour de table mené par une startup française en 2020.

"Nous sommes fiers de cette étape mais ce n'est qu'une étape... On reste focalisés sur le développement des plateformes de nos clients et de nos futurs clients", a affirmé le cofondateur Philippe Corrot, précisant que cette levée doit notamment permettre d'investir dans sa technologie.

Sur son compte Twitter, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire s'est félicité de "la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une startup française". "L'entreprise se place désormais comme l'une des plus importantes licornes européennes ! Preuve que la France a tous les atouts pour être une nation forte de la tech", a-t-il ajouté...

1.000 nouveaux collaborateurs

Créée en 2012, cette startup qui propose des plateformes, ou "market places", pour le commerce en ligne compte quelque 300 clients, dont Carrefour et AccorHotels. Au premier semestre, le volume d'affaires de ses “market places” a dépassé 1,2 milliard de dollars, en hausse de 111% par rapport à 2019.

Cher Pascal, cette levée de fonds confirme l'attractivité de la France au niveau Européen. Le partenariat qu'a noué @Mirakl_FR avec @businessfrance pour engager cette révolution de plateforme au niveau mondial a joué un rôle clé dans notre croissance. Un grand merci. https://t.co/bPvLKtsmGt — Philippe Corrot (@pcorrot), via Twitter

Avec cette levée de fonds, Mirakl compte recruter plus de 1.000 nouveaux collaborateurs dans le monde sur les trois prochaines années, dont 300 ingénieurs en France.

Objectif de 25 licornes en 2025

Sur Twitter, Emmanuel Macron a tenu également à féliciter "toutes les équipes de Mirakl qui font rayonner la French Tech". En septembre 2019, le président de la République avait fixé un objectif qui devait alors permettre d'"irriguer l'ensemble de l'économie" : celui d'atteindre 25 licornes tricolores d'ici 2025. Avec Mirakl, la France compte désormais 10 licornes.

"Aux Etats-Unis, les sociétés technologiques créent entre un tiers et la moitié des nouveaux emplois. Les 40 startups les plus prometteuses en France vont créer au moins 7.000 emplois directs dans les prochains mois, 25.000 pour l'ensemble des startups. On peut faire beaucoup plus", avait alors expliqué le chef de l'Etat...