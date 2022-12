La start-up d'Elon Musk Neuralink accusée de maltraitance animale

Le milliardaire Elon Musk, fidèle à sa réputation, maintiendrait une pression constante sur les équipes, afin d'atteindre des résultats rapides, ce qui se traduirait par des expériences bâclées.

(Boursier.com) — La start-up neurotechnologique d'Elon Musk, Neuralink, fait l'objet d'une enquête fédérale pour d'éventuelles violations du bien-être des animaux. La procédure a été lancée suite à des plaintes internes du personnel, dénonçant des souffrances et des décès inutiles chez les animaux lors de tests, selon des documents examinés par Reuters.

Neuralink Corp développe un implant cérébral qui aidera peut-être les personnes paralysées à marcher à nouveau et permettra de guérir d'autres affections neurologiques. Elon Musk a révélé des plans ambitieux pour sa startup la semaine dernière, expliquant que la société pourrait démarrer les essais cliniques de ses puces cérébrales chez l'homme dans six mois.

Tests baclés

Selon les témoignages de salariés à l'origine de l'enquête, le milliardaire Elon Musk, fidèle à sa réputation, maintiendrait une pression constante sur les équipes, afin d'atteindre des résultats rapides, ce qui se traduirait par des expériences bâclées. Ces tests ratés ont dû être répétés, augmentant le nombre d'animaux testés et tués, selon les témoignages recueillis par Reuters.

Neuralink planche sur des implants qui peuvent pénétrer dans la moelle épinière et potentiellement restaurer le mouvement chez une personne souffrant de paralysie. Par ailleurs, l'entreprise travaille sur un implant oculaire destiné à améliorer ou à restaurer la vision humaine. Lors de son dernier événement public, il y a plus d'un an, Neuralink avait présenté un singe, dans le cerveau duquel une puce avait été implantée, jouant à un jeu vidéo uniquement grâce à son esprit.

Elon Musk a lancé la start-up en 2016 avec l'ambition de développer des technologies qui permettraient, à terme, aux personnes paralysées de retrouver leurs fonctions motrices, et de soigner des maladies comme Parkinson ou Alzheimer.