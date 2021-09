La sortie de crise entre Paris et Washington 'prendra du temps'

La décision soudaine de l'Australie d'annuler un contrat passé avec Naval Group pour acquérir 12 sous-marins français a provoqué la colère de la France.

La sortie de crise entre la France et les Etats-Unis "prendra du temps"... C'est le constat dressé par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, après un entretien avec son homologue américain Antony Blinken.

La décision soudaine de l'Australie d'annuler un contrat passé avec Naval Group pour acquérir 12 sous-marins français et de conclure à la place un partenariat stratégique avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne a provoqué la colère de la France, qui a dénoncé un "coup dans le dos" et a rappelé la semaine dernière ses ambassadeurs à Washington et à Canberra.

Termes et principales question

L'entretien entre Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian intervient au lendemain de la discussion entre le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden.

Jean-Yves Le Drian a déclaré dans un communiqué avoir discuté des "termes et des principales questions" à aborder lors des consultations approfondies décidés par Emmanuel Macron et Joe Biden.

De son côté, Naval Group prépare l'addition pour l'Australie. "L'Australie a résilié le contrat pour 'convenance' (...) Nous ne sommes pas en 'faute'", a déclaré dans un entretien au Figaro le PDG du groupe français, Pierre Éric Pommellet. "C'est un cas qui est prévu dans le contrat et qui donnera lieu notamment à un paiement de nos coûts engagés et à venir (...) L'Australie nous a demandé de lui remettre une proposition détaillée et chiffrée" qui sera remise dans "quelques semaines".