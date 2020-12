La Société du Grand Paris attribue le marché de génie civil du Centre d'Exploitation Vitry

Crédit photo © ALSTOM Transport / TOMA - C.Sasso

(Boursier.com) — La Société du Grand Paris vient d'attribuer le marché de génie civil et d'aménagement tous corps d'état pour la réalisation du Centre d'Exploitation Vitry... Ce marché d'un montant total de 95 millions d'euros hors taxe revient à un groupement composé des entreprises Legendre Construction (mandataire), Colas Île-de-France Normandie et Cosson (co-traitants).

Les travaux comprennent la réalisation du terrassement, du gros-oeuvre (charpentes en métal et béton), du clos couvert (toiture, couverture, étanchéité, fenêtres et habillage de façade en zinc), les corps d'état architecturaux (cloison, plafond, peinture, revêtement de sol) et les corps d'état techniques (plomberie, chauffage, électricité), la réalisation des voiries et réseaux divers, les aménagements paysagers, ainsi que l'installation d'équipements divers nécessaires au fonctionnement du centre d'exploitation.

Signal envoyé

"Après la pose des premiers rails à Noisy-Champs, l'attribution du marché de construction du Centre d'Exploitation Vitry est un nouveau signe de l'avancement du Grand Paris Express. L'attribution de ce marché à un groupement mené par une entreprise de taille intermédiaire confirme la participation des entreprises de toutes tailles à la réalisation du Grand Paris Express. C'est aussi une preuve du soutien apporté par la Société du Grand Paris à l'activité économique, en cette période de crise" a commenté Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris.

C'est le troisième marché de ce type à être attribué sur le Grand Paris Express, les deux premiers concernaient la réalisation du centre d'exploitation Aulnay (lignes 16 et 17) et la future gare Saint-Denis Pleyel.

Situé à Vitry-Sur-Seine, à proximité de la future gare Les Ardoines, le Centre d'Exploitation Vitry accueille les fonctions de site de maintenance des infrastructures. Il s'étend sur une superficie de 4 hectares et assurera la maintenance préventive et corrective des équipements du réseau (voies ferrées, signalisation, distribution d'énergie, ouvrages d'art, ventilation, etc.). Cette mission sera confiée à la RATP.