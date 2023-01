La Société du Grand Paris a réalisé avec succès sa première émission d'obligation verte en 2023

Après un exercice 2022 marquée par une importante remontée des taux d'intérêt, les marchés ont montré des signes de stabilisation depuis le début de l'année...

(Boursier.com) — La Société du Grand Paris a émis avec succès, mardi 10 janvier, sa première obligation verte de 2023. Cette transaction est la douzième opération syndiquée émise à partir de son programme "Green Euro Medium Term note", pour un montant de 1 milliard d'euros, à échéance 25 mai 2043 (coupon de 3,50%).

Après une année 2022 marquée par une importante remontée des taux d'intérêt, les marchés ont montré des signes de stabilisation depuis le début de l'année permettant les conditions d'une émission réussie.

Dès l'an dernier, la Société du Grand Paris avait tiré les leçons du nouveau contexte et resserré sa stratégie de financement sur ses objectifs de soutenabilité, de liquidité et de sécurité... Cette nouvelle émission constitue la première mise en oeuvre de cette nouvelle phase de financement et son succès après neuf mois d'absence, montre la crédibilité de la Société du Grand Paris et le maintien de la confiance des investisseurs dans un modèle robuste et transparent.

La Société du Grand Paris propose à nouveau un emprunt liquide et 100% Green sur une échéance longue, segment sur lequel l'offre alternative d'investissement est rare, et qui constitue le coeur de sa marque émetteur...

Détails de la transaction

Lundi 9 janvier 2023, la Société du Grand Paris a annoncé au marché son intention d'émettre une nouvelle obligation verte à 20 ans. La Société du Grand Paris a ainsi saisi la première semaine actionnable de 2023 pour lancer son programme de financement de l'année. A la suite de retours investisseurs encourageants, pour les agences françaises notamment, l'émetteur a pu ouvrir le carnet d'ordres dès le lendemain aux alentours de 9h00 CET.

L'indication de marge initiale a été communiquée à OAT+53bps area. Les investisseurs ont rapidement fait part de leur intérêt pour la transaction, et le livre d'ordres s'est progressivement construit au cours de la matinée. Ce dernier dépassait ainsi 3 milliards d'euros peu avant 11h CET, permettant ainsi à la Société du Grand Paris de fixer la marge à 51 points de base au dessus de l'OAT mai 2043. Le livre d'ordres a fermé à 11h30 CET. avec une demande finale de plus de 3,6 milliards d'euros et plus de 100 ordres de qualité.

L'annonce rapide de la transaction dès le lundi, notamment en amont du lancement d'un emprunt de l'Italie à 20 ans, a permis d'engager rapidement les investisseurs sur ce projet. Ainsi, dès l'annonce de mardi matin, les investisseurs ont montré un fort intérêt pour ce nouveau 20 ans, malgré des volumes importants offert simultanément sur les marchés en euros. La fixation du prix de la transaction a finalement eu lieu à 14h45 CET : le coupon de l'obligation étant stabilisé à 3,50%, pour un rendement de 3,653% et un prix offert de 97,801%.