La Société des grands projets a conduit avec succès sa première émission d'obligations vertes en 2024

(Boursier.com) — La Société des grands projets (ex-Société du Grand Paris) a émis avec succès, mardi 6 février, sa première obligation verte de l'année 2024. Cette transaction syndiquée s'inscrit dans le cadre de son programme de financement 100% vert ("Green Euro Medium Term note"), pour un montant de 1 Milliard d'euros, à échéance juin 2049 (25 ans), dédiée à la réalisation du Grand Paris Express.

Dans un contexte de marché favorable, la Société des grands projets a pu compter sur le soutien fidèle des investisseurs traditionnels et sur l'intérêt de nouveaux lors de cette transaction, regroupant 222 ordres totalisant un record de plus de 17 milliards d'euros d'intérêts répartis dans 28 pays.

La Société des grands projets a notamment pu s'appuyer sur une large communauté d'investisseurs verts, représentant 74% du montant alloué, qui saluent ainsi l'ADN 100% vert du projet du Grand Paris Express.

Signature de référence

Fort de l'ensemble de ses soutiens, la Société des grands projets a pu une nouvelle fois se positionner comme une signature de référence au sein des agences françaises. Cette nouvelle transaction est une nouvelle étape dans la sécurisation du financement du Grand Paris Express, puisque désormais 29,7 MdsE ont été financés (soit plus de 80% du coût total du projet).

La Société des grands projets continuera d'être un acteur récurrent sur les marchés ainsi qu'une référence de place en tant qu'émetteur de dette verte... SGP a récemment mise à jour son document-cadre de financement vert du Grand Paris Express dans une volonté continue de transparence de son projet, de communications des impacts environnementaux, sociaux et économiques auprès de la communauté financière.

Détails de la transaction

Le mandat attribué à Bank of America, Deutsche Bank, HSBC et Natixis pour une nouvelle obligation verte à 25 ans a été annoncé au marché le lundi 5 février à 11h00... Le lendemain, dans un contexte de marché stable, l'émetteur a pris la décision d'ouvrir officiellement les books à 8h50 CET avec une price guidance à OATs+42 pbs area. La réponse des investisseurs a été immédiate et très soutenue avec plus de 13 milliards d'euros d'ordres (incluant 750 millions d'ordres des chefs de file) collectés à 10h26 CET, conduisant l'émetteur à réviser la price guidance à OAT+39 pbs (+/-1 WPIR).

Le livre d'ordres a continué à croître avec un montant de 16 milliards d'euros à 10h58 CET (incluant 750 millions d'euros d'ordres des chefs de file), permettant à l'émetteur de fixer le spread de l'opération à OAT+38 pbs.