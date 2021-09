La SNCF promet des prix bas... dans des trains plus lents

La SNCF va bientôt proposer une nouvelle offre "low cost" pour des trains classiques à vitesse réduite. Objectif affiché : concurrencer l'automobile et séduire 1,2 million de passagers supplémentaires dès 2022.

Il y a 40 ans, la SNCF lançait le TGV, qui fait figure de train de luxe. Puis il y a huit ans, la compagnie ferroviaire a lancé une offre de TGV a prix réduit, sous la marque Ouigo.

La compagnie prévoit cette fois une nouvelle offre de train à longue distance, avec des rames Ouigo "à petite vitesse" cette fois, mais à des prix très réduits autour de 20 euros par trajet, qui seront lancés au printemps 2022. Ces trains "Ouigo Vitesse classique" (des rames Corail revisitées, peintes en rose) circuleront entre Paris, Lyon et Nantes, et emprunteront les lignes ferroviaires classiques.

1,2 million de voyageurs attendus en 2022 pour ces nouveaux trains

Face aux mutations sociétales, aux enjeux de mobilité douce et à la crise du Covid-19, la compagnie ferroviaire mise sur une vitesse réduite, qui vise à concurrencer la voiture et les bus interrégionaux. La SNCF espère ainsi récupérer une partie des voyageurs qui empruntent leur voiture particulière, les "cars Macron" ou le covoiturage pour se déplacer entre régions. L'objectif affiché par la SNCF est de 1,2 million de voyageurs en Ouigo Vitesse Classique en 2022.

Dans le détail, les billets coûteront entre 10 et 30 euros selon la période - en pointe ou heures creuses - et la destination, et 5 euros pour les enfants, avec des options comme pour les bagages. L'ambition est de vendre 65% des billets à moins de 20 euros, selon Alain Krakovitch, le directeur de Voyages SNCF.

Paris-Lyon en environ 5h pour moins de 30 euros

Ces rames Corail partiront de gares peu chargées (Paris-Austerlitz ou Paris-Bercy). Le temps de parcours entre Paris et Lyon variera de 4 heures 45 à 5 heures 15, avec cinq arrêts intermédiaires, et celui vers Nantes prendra entre 3 heures 30 et 4 heures 15.

La desserte de Nantes comportera deux parcours distincts, l'un au nord vers Chartres et Le Mans, l'autre au sud via Orléans et Tours.

Un logo bleu, un train Corail rose, pour des trajets #slowtrain à prix, (14 desservies) 1 clic. Printemps 2022. Mon leitmotiv : donner le choix de la mobilité green 🌍#SNCF pic.twitter.com/mL4cDeE4Bb — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch), via Twitter

Les TGV Ouigo continuent de se développer

Parallèlement, la SNCF compte muscler son offre de TGV low cost Ouigo, dont la flotte était remplie à 90% cet été en moyenne. 12 rames supplémentaires de TGV Ouigo sont ainsi prévues d'ici à 2025 et leur capacité sera augmentée.

Le parc existant sera lui aussi rénové selon les mêmes standards entre 2025 à 2027. De nouvelles destinations Ouigo vont être crées, avec des lignes vers Brest, La Rochelle et Perpignan prévues en 2023.