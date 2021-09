La SNCF lance un abonnement pour les télétravailleurs

"L'abonnement 'Mon Forfait Annuel Télétravail' est notamment une réponse aux nouveaux besoins des télétravailleurs et aux personnes qui travaillent loin de leur domicile", explique l'entreprise ferroviaire.

(Boursier.com) — Alors que l'épidémie de Covid-19 a bouleversé les habitudes de nombreux salariés en France, qui se sont mis à télétravailler, la SNCF avait annoncé il y a quelques mois qu'une offre sera lancée pour répondre aux nouvelles pratiques des professionnels. Ce nouvel abonnement, baptisé "Mon forfait annuel télétravail", est désormais disponible !

"L'abonnement 'Mon Forfait Annuel Télétravail' est notamment une réponse aux nouveaux besoins des télétravailleurs et aux personnes qui travaillent loin de leur domicile, avec des actifs qui sont de plus en plus nombreux à modifier leur mode de travail", explique la compagnie ferroviaire dans un communiqué publié ce vendredi.

"Il s'adresse également à des navetteurs peu fréquents, qui utilisent actuellement la voiture faute d'une offre d'abonnement de train attractive financièrement et adaptée à leur usage", poursuit-elle...

"Adapté aux besoins des personnes qui télétravaillent 2 à 3 jours par semaine"

"Mon Forfait Annuel Télétravail" propose 250 trajets par an, éligibles pour toutes les destinations TGV INOUI et Intercités en France. "Ce forfait est ainsi adapté aux besoins des personnes qui télétravaillent 2 à 3 jours par semaine", souligne la SNCF, précisant qu'il est valable "du lundi au jeudi, en adéquation avec les pratiques les plus courantes du télétravail actuel".

Il s'agit d'"une réponse idéale pour des clients qui travaillent loin de leur domicile et qui télétravaillent chez eux au moins un jour par semaine", affirme l'entreprise ferroviaire, qui observe que les pratiques de télétravail ont montré que le vendredi est le plus souvent télétravaillé.

40% d'économies par rapport au forfait annuel classique

Les clients pourront souscrire jusqu'au 9 du mois en cours, pour un début de validité le mois suivant... Par exemple, pour utiliser "Mon Forfait Annuel Télétravail" dès le 1er octobre, les voyageurs auront encore jusqu'au 9 septembre pour souscrire. Le prix dépend de la destination mais la SNCF assure que le tarif est équivalent à 40% de réduction par rapport à l'abonnement annuel classique.

La SNCF évoque notamment l'exemple d'un trajet en seconde classe, qui représente sur un "Lyon - Paris" 343 euros mensuellement avec "Mon Forfait Annuel Télétravail", contre 572 euros avec l'abonnement classique "Mon Forfait annuel". Pour le trajet "Nantes - Paris", "Mon Forfait Annuel Télétravail" reviendrait à 333 euros mensuellement, contre 555 euros avec l'abonnement classique.