La SNCF lance la "carte Avantage" pour accélérer la sortie de crise

La SNCF lance la "carte Avantage" pour accélérer la sortie de crise









Une carte de réduction unique pour tous va remplacer celles jusqu'ici réservées aux jeunes, aux seniors ou aux familles...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Doubler la part du rail dans le mode de transport des Français d'ici dix ans et ainsi la faire passer de 10% actuellement à 20%... C'est l'objectif de la SNCF, très fragilisé comme de nombreuses autres entreprises par la crise sanitaire. L'année dernière, la fréquentation des TGV s'est effondrée de 60% et les trains ont encore du mal à se remplir.

La société a donc dévoilé un nouvel outil pour séduire les voyageurs. Baptisée "carte Avantage", cette offre unique pour tous remplace celles jusqu'ici réservées aux jeunes, aux seniors, ou aux familles et la "carte weekend", et doit permettre davantage de transparence en matière de tarifs. Son prix : 49 euros pour un an, garantissant 30% de réduction sur les billets et un plafond de prix, en fonction du temps de trajet. Elle offrira également 60% de réduction pour trois enfants !

En revanche, les adultes de 28 à 59 ans ne pourront pas en profiter en semaine, à moins d'être accompagnés d'enfant ou de choisir un billet retour après le week-end...

Offre pour les seniors

Les plus âgés aussi sont concernés par les changements, avec une nouvelle offre. Les seniors vont pouvoir profiter de l'abonnement illimité TGV Max, jusqu'à présent réservé aux 16-27 ans. Pour 79 euros par mois, il permet de voyager sans limite de fréquence ou de trajets pendant la semaine, c'est à dire du lundi au vendredi.

Pour la rentrée, la SNCF se convertit également au télétravail en proposant un abonnement annuel dédié, pour ceux qui ne voyageraient plus que deux ou trois fois par semaine. Son programme de fidélité "Grand voyageur" sera aussi revu, en reconnaissant la fréquence des déplacements de ses clients...

Transparence, toujours : l'entreprise va proposer sur son site Internet Oui-SNCF un indicateur qui donnera le prix minimum et le prix maximum des billets sur une destination au moment de l'achat en ligne. Les revendeurs de billets, comme les plateformes Trainline ou Kombo, pourront également mettre en avant ces informations.

Objectif : Fidéliser !

Selon les chiffres livrés par la direction, un voyageur SNCF sur deux prend le train moins d'une fois par an, en ne prenant pas en compte la longue période de la crise sanitaire. Actuellement, 2,5 millions de Français profitent d'une carte de réduction...