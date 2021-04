La SNCF entre en négociations exclusives en vue de la cession de sa filiale Ermewa

La SNCF entre en négociations exclusives en vue de la cession de sa filiale Ermewa









Avec la CDPQ et un fonds géré par DWS...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue d'un processus d'enchères concurrentielles, le Conseil d'Administration de SNCF a validé l'entrée en négociations exclusives avec un consortium constitué de la CDPQ et d'un fonds géré par DWS pour la cession éventuelle d'Ermewa Holding SAS et de ses filiales (Ermewa).

Avec un chiffre d'affaires de 489 millions d'euros, un EBITDA de 271 millions d'euros en 2020, une flotte de 100.000 matériels et 1.200 employés, le Groupe Ermewa est un leader des services de location de wagons de fret et de conteneurs-citernes...

Spécialiste de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Présent dans 80 pays, le groupe est un spécialiste de la conception, de l'optimisation et de la gestion d'actifs stratégiques pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Depuis son siège social en France et ses 40 bureaux internationaux, le Groupe Ermewa offre une expertise locale à une clientèle issue d'industries aussi diverses que l'acier, l'énergie, la construction, les mines, l'agroalimentaire, et le transport.

L'offre du consortium pourrait donner lieu à la conclusion d'accords définitifs une fois que les procédures usuelles d'information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe SNCF et d'Ermewa auront été menées à leur terme... La réalisation de cette opération devrait notamment être soumise à l'autorisation de certaines autorités de la concurrence, dont la Commission européenne, et du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

À l'issue de la transaction, le capital du Groupe Ermewa serait détenu en co-contrôle à parts égales entre la CDPQ et DWS.

Création de valeur

La CDPQ et DWS sont des investisseurs de longue date en France, avec des participations importantes dans des entreprises françaises de premier plan. La CDPQ et DWS ont plus particulièrement une approche d'investissement créatrice de valeur à long terme, fondée sur une gestion diligente des actifs, un actionnariat actif et une gouvernance appropriée, en capacité de financer la croissance organique des entreprises dans lesquelles ils investissent...

Jean-Pierre Farandou, Président-Directeur général de SNCF, a déclaré : "Le projet de cession d'Ermewa s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe SNCF : devenir un leader mondial de la mobilité durable des voyageurs et des marchandises, avec un coeur de métier ferroviaire et deux actifs stratégiques, Keolis et Geodis. Cette opération permettrait en outre d'accélérer le désendettement du groupe, et de poursuivre l'objectif de maintien de sa trajectoire financière, tout en adossant Ermewa à des partenaires de long terme, à même d'assurer la pérennité de l'activité de cette société qui demeurerait un partenaire commercial de SNCF."