La sécurité alimentaire menacée par la flambée du prix des engrais et des aliments

Les pays les plus pauvres sont en première ligne, selon l'agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(Boursier.com) — La flambée des coûts des aliments, mais aussi des engrais, menace les productions et la sécurité alimentaire dans les pays pauvres, confrontés à des prix d'importation record. L'indice du coût des intrants agricoles a atteint un niveau record et augmenté plus rapidement que les prix des denrées alimentaires en 2021, l'agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans un rapport.

"Compte tenu de la flambée du prix des intrants, des inquiétudes à l'égard de la météo et de l'instabilité croissante des marchés due à la guerre en Ukraine, les dernières prévisions de la FAO vont dans le sens d'un resserrement des marchés alimentaires et de montants inédits pour les factures d'importations d'aliments", souligne l'économiste Upali Galketi Aratchilage, qui a coordonné le rapport.

"Des signes alarmants"

"Ce sont des signes alarmants du point de vue de la sécurité alimentaire, car ils indiquent que les importateurs ont du mal à financer ces coûts internationaux toujours plus élevés, ce qui annonce peut-être la fin de leur résilience face à la hausse des prix", peut-on lire.

Selon la FAO, les dépenses mondiales d'importations alimentaires devraient enregistrer une hausse de 51 milliards de dollars par rapport à 2021, dont 49 milliards du seul fait de la progression des prix.

Pays les moins avancés

D'après les prévisions, les pays les moins avancés (PMA) subiront cette année une contraction de 5% leur facture d'importations alimentaires, tandis que l'Afrique subsaharienne et le groupe des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires verront le total grimper en dépit d'un recul des volumes importés.

"Parallèlement à l'envolée des prix des produits alimentaires (...), les disponibilités du secteur agricole sont limitées en raison de la hausse du coût des intrants, en particulier les engrais et les carburants, qui pourrait à son tour précipiter la hausse des prix des denrées alimentaires", relève l'agence de l'Onu.

"Pour le moment, compte tenu des conditions actuelles, "rien n'indique qu'on se dirige vers une réaction de l'offre axée sur le marché qui serait capable de freiner l'envolée des prix alimentaires pour la campagne 2022-2023 ni peut-être pour la suivante", indique le rapport.