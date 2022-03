La Russie face à une 4e vague de sanctions occidentales

Les Etats-Unis, le G7 et l'Union européenne vont priver la Russie de la "clause de la nation la plus favorisée", en représailles à son invasion de l'Ukraine. Les produits russes pourront ainsi interdits ou soumis à de lourds droits de douane.

(Boursier.com) — Alors que l'armée russe approche de la capitale ukrainienne Kiev, les Etats-Unis, le G7 et l'Union européenne ont annoncé leur intention de supprimer la "clause de la nation la plus favorisée" dont bénéficie la Russie pour ses échanges commerciaux... De nouvelles mesures d'embargo ont été prises sur un vaste éventail de produits importés ou exportés par Moscou. Enfin, la liste des oligarques russes sanctionnés s'est encore allongée.

Ces mesures punitives représentent le quatrième ensemble de sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie depuis le déclenchement par Vladimir Poutine d'une vaste offensive militaire contre l'Ukraine le 24 février dernier.

La suppression de la clause de la nation la plus favorisée permettra aux Américains ou aux Européens d'interdire ou d'imposer des droits de douane punitifs sur les produits de la Russie, qui retrouvera soumis à un statut commercial équivalent à celui de l'Iran ou de la Corée du Nord...

Vodka, caviar et diamants russes bannis des Etats-Unis

Les Etats-Unis, qui ont déjà banni mardi dernier le gaz et le pétrole russe, vont désormais interdire l'importation des produits de luxe russes, dont la vodka, les produits de la mer (dont le caviar) et les diamants. Une interdiction des exportations de produits de luxe américains - montres, véhicules, vêtements, alcool, bijoux - à destination de la Russie et la Biélorussie est également entrée en vigueur, a précisé vendredi le département du Commerce.

Pour sa part, l'UE va réduire progressivement, d'ici à 2027, sa dépendance à l'énergie fossile importée de Russie, un plan détaillé étant attendu fin mai... Dans l'immédiat, l'UE va elle aussi interdire l'exportation de ses produits de luxe vers la Russie, afin de porter "un coup à l'élite russe", a annoncé vendredi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à l'issue du sommet européen informel de Versailles.

La décision concernera notamment les groupes de luxe français LVMH, Hermes international, L'Oréal, Kering et Chanel, qui ont d'ores et déjà annoncé ces derniers jours la suspension de leurs activités en Russie en raison du conflit en Ukraine.

L'UE interdit les investissements dans le secteur énergétique russe

L'Union européenne va en outre bannir ses importations de biens sidérurgiques de Russie, et interdira tout nouvel investissement dans le secteur énergétique russe. Cette interdiction "concernera tous les investissements, les transferts de technologie, les services financiers, etc. pour l'exploration et la production énergétique, et auront donc un grand impact sur Poutine", a affirmé Ursula von der Leyen.

Mme von der Leyen a aussi annoncé que les droits dont jouit la Russie en tant que membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale allaient être suspendus.

La liste des oligarques russes sanctionnés s'allonge...

Les alliés du G7 vont également se concerter la semaine prochaine pour sanctionner les proches de Vladimir Poutine et s'assurer que les oligarques ne peuvent pas contourner les sanctions en recourant aux cryptomonnaies.

Le département américain du Trésor a publié vendredi une nouvelle liste d'oligarques sanctionnés, dont le milliardaire Viktor Vekselberg, propriétaire et président du conglomérat russe Renova Group, présent dans l'aluminium, l'énergie et les télécoms. Sont aussi concernés les membres du conseil d'administration de la banque VTB, douze élus de la Douma, la chambre basse du Parlement, et ainsi que des membres de la famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les opérations en cryptomonnaies dans le viseur

Le département du Trésor a publié vendredi soir de nouvelles directives pour préciser que toute société américaine effectuant des transactions en cryptomonnaies devait se conformer au régime de sanctions visant la Russie.

Les plates-formes d'échange de cryptomonnaies auront désormais interdiction d'effectuer ou faciliter des transactions illégales. Dès jeudi, la plateforme américaine Coinbase a annoncé dans un billet de blog "mettre en oeuvre un programme de sanctions mondiales à plusieurs niveaux". A ce jour, la plateforme a déjà bloqué 25.000 comptes qu'elle estime être liés à des russes menant des activités illicites ou contournant les sanctions économiques...