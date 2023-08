La richesse mondiale des ménages a fondu en 2022

La Russie et l'Amérique latine ont beaucoup mieux résisté...

(Boursier.com) — La richesse mondiale des ménages a chuté l'an dernier pour la première fois depuis la crise financière de 2008. L'inflation et l'appréciation du dollar américain ont fait fondre les actifs de quelque 11.300 milliards de dollars. Le patrimoine privé net a ainsi diminué de 2,4% pour atteindre un total de 454.000 milliards de dollars, selon le rapport annuel du Credit Suisse sur la richesse mondiale publié mardi.

L'essentiel de la baisse a été ressenti par les ménages nord-américains et européens, qui ont perdu 10.900 millions de dollars au total. Certaines régions ont été moins touchées, à l'image de la Russie, qui malgré de lourdes de sanctions après le début du conflit en Ukraine, a enregistré une forte augmentation de la richesse au cours de l'année, avec 56 millionnaires supplémentaires, selon le rapport.

L'Amérique latine a de son côté vu sa richesse augmenter de 2.400 milliards de dollars, aidée par une appréciation moyenne de ses devises de 6% par rapport au dollar, selon le rapport.

Inflation et hausse des taux

La recherche portait sur environ 5,4 milliards d'adultes dans le monde. "L'évolution de la richesse s'est avérée résiliente à l'ère du COVID-19 et a augmenté à un rythme record en 2021. Mais l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la dépréciation des devises ont provoqué un renversement en 2022 ", selon Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable mondiale de l'économie et de la recherche au Credit Suisse.

Le nombre de millionnaires a par ailleurs été réduit de 3,5 millions, ce qui représente 59,4 millions de personnes. Mais les experts prédisent que 2022 pourrait être qu'une pause pour la richesse, qui devrait augmenter de 629.000 milliards de dollars d'ici 2027, soit une envolée de 38%. Et le nombre de millionnaires pourrait atteindre 86 millions d'ici 2027 contre environ 60 millions en 2022.