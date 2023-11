La réunion de l'Opep+ repoussée, le baril rechute sous les 80$ le brent...

-4% pour le Brent à Londres

(Boursier.com) — La réunion de l'OPEP+ prévue ce week-end a été repoussée à jeudi prochain car les négociations se sont principalement heurtées au mécontentement de l'Arabie Saoudite à l'égard des niveaux de production pétrolière des autres membres... La rencontre aura donc finalement lieu le jeudi 30 novembre, explique l'Organisation des pays producteurs sur son site Internet, sans pour autant justifier ce décalage...

L'Arabie Saoudite, qui a encore coupé d'un million de barils supplémentaires par jour sa production depuis juillet, mène des pourparlers difficiles avec d'autres membres sur leurs niveaux de production, selon les informations de l'agence de presse Bloomberg. Le baril de Brent chutait de 4,3% à 78,90 $ le baril à Londres dans la foulée de ces informations...

Chute du baril

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés sont confrontés à une situation de plus en plus fragile en ce qui concerne les prix... Le brut est en baisse d'environ 18% par rapport à son pic de septembre à Londres, alors que les experts s'attendaient au contraire à ce que la réduction de la production entraîne un resserrement rapide des marchés. Les perspectives pour la suite s'annoncent encore plus faibles, avec un potentiel de nouvel excédent au premier semestre 2024.

"Je pense que nous avons besoin d'une réduction", a déclaré mercredi sur Bloomberg TV Pierre Andurand, fondateur d'Andurand Capital Management. "Les Saoudiens voudront probablement que les autres pays réduisent également. Je pense que ce sera une négociation."

Des pressions...

Nombreux sont ceux qui estiment que Riyad devrait prolonger unilatéralement sa baisse d'exploitation jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine pour maintenir les marchés en équilibre. Mais le royaume pourrait revenir sur cette mesure si ses homologues ne contribuent pas davantage à la réduction de l'offre, estime Pierre Andurand.

Lors de la dernière réunion en juin, des pays africains de l'OPEP (Angola, Congo et Nigeria) ont subi des pressions pour accepter des quotas de production plus faibles pour 2024 car leur capacité s'est dégradée. Ces pays pourraient avoir du mal à accepter d'aller plus loin avec de nouvelles coupes...