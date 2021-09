La reprise de l'emploi s'essouffle en Allemagne...

Les prévisions de croissance allemande ont été revues à la baisse ces dernières semaines, alors que les entreprises sont aux prises avec des pénuries de puces et de matières premières.

(Boursier.com) — La reprise du marché du travail en Allemagne s'est poursuivie à un rythme plus lent en septembre, dans un contexte d'essoufflement, après un bond lié à la réouverture de l'économie. Le nombre de demandeurs d'emploi dans la plus grande économie d'Europe a diminué de 30.000 ce mois-ci, maintenant le taux de chômage à 5,5%.

Dans la zone euro, le chômage a baissé à 7,5% en août. Selon les chiffres d'Eurostat, la zone euro compte 12,162 millions de chômeurs en août, soit 261.000 de moins que le mois précédent. En glissement annuel, le nombre de personnes sans emploi a quant à lui baissé de 1,861 million.

Prévisions de croissance revues en baisse

Les prévisions de croissance allemande ont été revues à la baisse ces dernières semaines, alors que les entreprises sont aux prises avec des pénuries de puces et de matières premières. Le problème est devenu encore plus aigu en septembre, lorsque plus de 77 % des fabricants allemands ont déclaré être confrontés à de telles problèmes, selon l'institut Ifo.

Les services poursuivent quant à eux leur rebond, après avoir été très affectés par les restrictions sanitaires, bien que la dynamique se soit quelque peu modérée. En Allemagne, le nombre de personnes bénéficiant d'une aide sur l'emploi octroyée par l'Etat a diminué à moins de 700.000 le mois dernier, selon l'Ifo, contre un pic pandémique d'environ 6 millions en avril 2020.