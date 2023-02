'La réouverture de la Chine est positive, mais pas transformatrice pour les perspectives de croissance mondiale' dit Fitch Ratings

Le rebond chinois sera tiré par la consommation, ce qui limitera la transmission aux autres grandes économies...

(Boursier.com) — La réouverture de la Chine est positive pour la croissance économique du reste du monde, mais ne sera pas un événement transformateur, selon Fitch Ratings. La politique chinoise du 'zéro Covid' n'a pas restreint de manière significative l'offre mondiale de produits manufacturés, et la croissance chinoise plus forte sera tirée par la consommation, ce qui limitera la transmission aux autres grandes économies...

Ce mois-ci, Fitch a relevé ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 à 5%, contre 4,1% prévus dans ses Perspectives économiques mondiales (PEG) de décembre, afin de refléter l'impact de l'abandon par les autorités de leur politique de "zéro Covid-19 dynamique. "Nous ne nous attendons pas à un rebond aussi fort qu'en 2021, lorsque le PIB chinois a augmenté de 8,4%, car le resserrement de la politique monétaire mondiale pèsera sur la demande d'exportations chinoises et nous ne prévoyons pas d'assouplissement agressif de la politique macroéconomique en Chine" commente l'agence.

La reprise chinoise, plus forte que prévu, profitera incontestablement à la croissance mondiale... La Chine représente environ un cinquième du PIB mondial et, avant la pandémie, contribuait pour plus d'un tiers à l'expansion économique mondiale annuelle. "Une augmentation d'un point de pourcentage de notre prévision de la croissance du PIB chinois augmenterait automatiquement d'environ 0,2 point de pourcentage, toutes choses égales par ailleurs, notre prévision de croissance mondiale de 1,4% pour 2023 dans le GEO de décembre. Cet impact arithmétique ne tient pas compte des effets multiplicateurs dans les autres économies" souligne encore Fitch Ratings...

Pas si simple ?

Toutefois, l'impulsion donnée au reste du monde sera plus limitée que lors des récents épisodes de forte ou rapide accélération de la croissance chinoise. La reprise de la Chine en 2023 sera principalement alimentée par une augmentation de la consommation privée, les ménages se réengageant dans des activités qui avaient été entravées par les contrôles sanitaires. Et les prévisions de PIB actualisées de Fitch supposent que les autorités s'abstiennent de prendre des mesures de relance économique majeures comme celles observées en 2009 et 2016.

"En particulier, notre scénario de base est que le soutien au marché immobilier reste "défensif" et destiné à maintenir la confiance des acheteurs dans le modèle de prévente chinois, plutôt qu'à stimuler l'activité économique au sens large" conclut l'agence Fitch Ratings.