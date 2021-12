La Région Île-de-France sélectionne 'UI investissement' pour la gestion du Fonds d'investissement stratégique pour les PME

... et confie sa gestion à la société "UI investissement".

(Boursier.com) — A l'heure de la relance de l'économie, la Région Ile-de-France poursuit son engagement auprès des dirigeants de PME et d'ETI d'Ile-de-France qui en ont besoin en créant un fonds d'investissement stratégique de 200 ME en faveur des PME et ETI "de territoires" et confie sa gestion à la société "UI investissement".

De tout le territoire national, l'économie francilienne a été la plus durement touchée par la crise Covid-19. Grâce à une gestion financière rigoureuse depuis 2016, la Région Ile-de-France a pu mobiliser des moyens exceptionnels pour aider les entreprises à faire face : près de 800 ME d'aides Covid-19 sont venues en soutien de 500 000 entrepreneurs franciliens, soit une entreprise francilienne sur deux aidée par la Région Île-de-France.

Alors que la dette brute des entreprises a augmenté de 13 % en certaines PME et ETI doivent renforcer leurs fonds propres pour investir, dans le domaine du numérique et de la transition écologique, et rester compétitives...

Enjeu économique

C'est un enjeu économique mais c'est aussi un engagement politique et social fort de la part de l'exécutif régional ces PME et ETI dans les territoires d'Ile-de-France constituent plus de 60% des emplois franciliens et le coeur des bassins d'emploi de la Région.

Pourtant, ces entreprises sont exclues des financements abondants dont bénéficient les grands groupes internationaux et les entreprises de plus grande taille.

C'est pourquoi la Région Ile de France a impulsé la création d'un fonds d'investissement stratégique de 200 ME en faveur des PME et ETI "de territoires" avec l'objectif d'investir dans une centaine d'entreprises au cours des cinq années à venir. La moitié de ces investissements seront réservés aux petites PME de 10 à 20 salariés, traditionnellement exclues du marché du capital-développement.

Apport financier

En complément de cet apport financier en fonds propres ou quasi-fonds propres, les entreprises seront accompagnées dans la mise en oeuvre de leur projet. Il s'agira de contribuer au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi sur le territoire.

Ce fonds réunira un tour de table public/privé associant aux côtés de la Région, l'Etat, des acteurs institutionnels (banques/assurances) et de grands corporate et donneurs d'ordre, fortement impliqués au sein du territoire régional. Pour sa part, la Région investira 30 millions d'euros dès début 2022.

Afin de structurer et de déployer ce fonds, la Région IDF vient de désigner la société UI-Investissement au terme d'un processus de sélection exigeant entamé en juillet dernier avec le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt.

Au coeur des territoires

UI Investissement : Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s'investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-ups, PME et ETI en croissance au coeur des territoires. S'appuyant sur ses 13 implantations régionales et ses 70 collaborateurs, UI Investissement gère près d'1,5 Milliard d'euros d'actifs dans des secteurs d'activité essentiels à la société comme la santé, l'agro-business ou les services et l'industrie...