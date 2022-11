La Région Île-de-France renforce son soutien à l'écosystème d'innovation francilien

La Région accompagne financièrement deux projets relevant de la filière stratégique régionale "Santé et soins" pour un montant de 2.300.000 euros.

(Boursier.com) — La Région Île-de-France, réunie le 10 novembre en commission permanente, a voté un rapport afin de soutenir trois grands lieux d'innovation et de 'R&D', dans le cadre de sa stratégie "Impact 2028" dédiée au développement et au soutien de l'innovation francilienne...

-Seqens Lab dans les Yvelines (zone d'activités de Limay-Porcheville - 78) a bénéficié d'un soutien de 1,3 ME pour la création d'un tiers-lieu d'innovation pharmaceutique, plus spécifiquement les biotechnologies afin d'accélérer la capacité du groupe Seqens (1er acteur français en synthèse pharmaceutique) à développer de nouvelles entités chimiques et de thérapies innovantes, à horizon 2023. Les espaces, équipements et services prévus permettront à des start-up en santé et biotechnologies de bénéficier d'un effet d'entraînement grâce à l'expertise et aux compétences de Seqens.

Medicen a notamment accompagné Seqens dans la définition de l'offre de services du lieu, qui comprendra notamment un programme d'accompagnement et d'incubation de 18 à 24 mois destiné à des start-up et PME en santé.

-Open Accelerator de Servier, en Essonne (Gif-sur-Yvette - 91) : Le groupe Servier bénéficie d'un soutien d' 1 ME pour la création d'un "Servier Open Accelerator", un lieu unique en France et très différenciant pour la filière francilienne. Le projet prévoit d'accueillir jusqu'à 110 employés de jeunes entreprises et start-ups spécialisées dans les sciences de la vie, dans un espace dédié de 1 835 m(2) sur le plateau de Saclay (91), mêlant incubation, accélération, open innovation et immobilier d'entreprises ; équipé, aménagé et animé par Servier afin de construire des relations scientifiques et commerciales de long terme avec les startups franciliennes.

L'objectif du projet est de transformer le potentiel d'innovation en valeur économique car les jeunes entreprises innovantes ont un grand potentiel (elles sont responsables de 63% des nouveaux médicaments approuvés en France ces 5 dernières années) mais n'arrivent pas toujours bien à les valoriser car elles ne sont pas assez bien accompagnées dans leur cycle de développement. Le site, qui devrait voir le jour horizon 2024, permettra également de renforcer l'excellence de l'écosystème de Paris-Saclay sur la santé...

Transition écologique

Dans le cadre de son plan de relance, la Région accompagne aussi les grands projets de 'R&D' et en particulier lorsqu'il s'agit d'investissements en faveur de la transition écologique.

-Le projet LEZA porté par la société ECM (Paris - 75) a ainsi bénéficié d'un soutien de 500.000 euros afin de développer un "kit" qui sera capable de "rétrofiter" tous types de véhicules particuliers et utilitaires en véhicules de type hybride. Ce soutien vise à soutenir la R&D et l'investissement relatif à la transition écologique de la filière automobile particulièrement impactée par la crise...