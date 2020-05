La Région Île-de-France et Bpifrance lancent le "Prêt Rebond"

Afin de répondre aux problématiques de financement des entreprises dans le contexte de la crise actuelle.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Région Île-de-France mobilise 150 millions d'euros pour soutenir les entreprises franciliennes fragilisées par la crise, et lance, en partenariat avec Bpifrance, le "Prêt Rebond", un prêt de soutien à la trésorerie des TPE et PME, accessible 100% en ligne sur une plateforme co-développée avec Younited Credit.

Compris entre 10.000 et 300.000 euros, ce prêt à taux zéro permettra de renforcer la trésorerie des entreprises franciliennes afin d'accompagner la relance de leur activité dans ce contexte exceptionnel...

150 ME de prêts

Grâce à l'engagement financier de la Région, 150 ME de prêts pourront ainsi être distribués aux entreprises franciliennes à compter d'aujourd'hui.

Alexandra Dublanche, Vice-présidente chargée du Développement Economique et de l'Attractivité, de l'Agriculture et de la Ruralité : " Dans la période de crise sanitaire liée au Covid-19 que nous traversons et face aux incertitudes de la relance économique, le financement des petites entreprises à très court terme est fragilisé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place cet outil qui devrait permettre à près de 3.000 entreprises franciliennes d'assurer la relance de leur activité dans les toutes prochaines semaines."

Les TPE ainsi que les PME de tous secteurs d'activité (de 12 mois d'activité minimum) pourront ainsi bénéficier d'une aide pour toutes dépenses liées aux investissements immatériels : coûts de mise aux normes (environnement, sécurité), recrutement et formation de l'équipe commerciale, frais de prospection, dépenses de publicité. Mais aussi aux investissements corporels ayant une faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par l'entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique, etc...

Traitement automatisé

Les entreprises peuvent d'ores et déjà en faire la demande en ligne sur http://pret-rebond.iledefrance.fr avec un traitement totalement automatisé et digital pour les prêts de moins de 50.000 euros, permettant d'obtenir la décision d'octroi sous 48H et un décaissement du prêt sous 3 à 5 jours. Les demandes de prêts supérieures à 50.000 euros seront elles aussi déposées en ligne et bénéficieront d'une décision d'octroi en une semaine.

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, souligne : Nous avons le devoir d'accompagner les entreprises dont la solidité a été entamée par la crise économique que nous traversons, en leur apportant la trésorerie nécessaire. C'est pour répondre à ce besoin impérieux que nous avons mis en place, avec la Région Ile-de-France, un prêt dédié aux TPE et PME de la région, 100% digital, permettant ainsi le traitement dématérialisé et rapide de leur demande .

Nombreuses mesures

Ce prêt vient renforcer de nombreuses mesures prises depuis le début de la crise par la Région Ile-de-France pour aider les entreprises franciliennes à faire face aux difficultés provoquées par le covid-19 (https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises)

Une équipe a été mise en place par la Région pour répondre aux questions des entrepreneurs concernant les démarches à accomplir (01 53 85 53 85).

La Région a également mis en place une aide exceptionnelle - PM'up Covid 19 - pour permettre aux entreprises de services d'adapter leur chaîne de production aux besoins de la crise sanitaire (gel, masques etc.). Les modalités d'attribution sont disponibles à partir du lien suivant : www.iledefrance.fr/pmup-covid-19 .