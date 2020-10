La Région Île-de-France élargit à nouveau l'accès au "Fonds résilience"

Afin d'en favoriser l'accès aux secteurs particulièrement touchés tels que l'hôtellerie/restauration, le tourisme ou l'évènementiel...

(Boursier.com) — Le Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités, créé par la Région Île-de-France et la Banque des Territoires, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris (75), les départements de Seine-et-Marne (77), d'Essonne (91),des Hauts-de-Seine (92) et du Val d'Oise (95) ainsi que l'ensemble des intercommunalités franciliennes et deux communes est destiné aux TPE et PME, aux micros-entreprises, aux associations et aux activités les plus impactées par la crise sanitaire, qui peinent à mobiliser les financements nécessaires au redémarrage de leur activité.

En accord avec les cosignataires Banque des Territoires et InitiActive Île-de-France, la Région souhaite favoriser l'accès aux avances remboursables pour les entreprises relevant des secteurs d'activité particulièrement touchés par la crise dont l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'évènementiel, le divertissement et le bien-être, en permettant l'éligibilité des structures de 20 à 50 salariés.

Le Fonds résilience offre une solution de financement considérée comme du quasi fonds propres sous forme d'avance remboursable à taux zéro, de 3.000 et 100.000 euros, sans garantie personnelle du dirigeant, et avec un différé de remboursement de 2 ans. L'avance Résilience est remboursable dans un délai maximum de 6 ans. Les fonds sont versés sous 10 jours maximum après accord du dossier...

Principe de répartition simple

Premier dispositif à mobiliser tous les niveaux de collectivités franciliennes, le fonds repose sur un principe de répartition simple : la Région Île-de-France et la Banque des Territoires contribuent à hauteur de 25 millions d'euros chacune, la Métropole du Grand Paris à hauteur de 14 ME, la Ville de Paris à hauteur de 10 ME et près de 25 ME pour les autres collectivités franciliennes. Ce sont donc 100 millions d'euros qui sont mobilisés pour aider les entreprises franciliennes.

La Région a également adopté lors de la précédente Commission permanente l'assouplissement des conditions d'accès au fonds Résilience :

- Résilience est désormais accessible aux entreprises dont les fonds propres sont négatifs;

- la demande d'un prêt Rebond ou d'un prêt garanti par l'Etat n'est plus un préalable nécessaire au dépôt du dossier pour les avances de moins de 30 KE.

Ce dispositif s'adapte donc afin d'optimiser le soutien de la Région Île-de-France aux entreprises franciliennes, pour faire face aux difficultés provoquées par le covid-19 (https://www.iledefrance.fr/covid-19).