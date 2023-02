La RATP va recruter 6.600 personnes cette année en Île-de-France !

Un volume de recrutements historique...

(Boursier.com) — C 'est une campagne de recrutement "sans précédent" !... La RATP va embaucher 6.600 personnes cette année en Île-de-France, dont 4.900 en CDI, 1.000 en contrats d'alternance, et 700 autres en contrats d'insertion.

De quoi améliorer l'offre de transports, devenue très compliquée et au centre de toutes les polémiques depuis la crise du coronavirus. Avec ces recrutements, la Régie des transports veut aussi préparer les évènements majeurs à venir, à savoir la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024...

Dans le détail, parmi les 4.900 postes en CDI à pourvoir en 2023, sont recherchés :

- 2.700 conducteurs et conductrices de bus, dont 2.400 sur Paris et petite couronne et 300 en grande couronne (RATP Cap Île-de-France)

- 700 agents de gares et stations ;

- 400 conducteurs de métro

La RATP veut aussi recruter dans des secteurs en tension, à la maintenance avec 400 postes et à la sûreté avec 120 postes.

La Régie se targue d'attirer de nombreux candidats : en 2022, près de 91.500 CV (30% de plus qu'en 2021) ont été reçus pour les 250 métiers que propose le groupe. L'entreprise a notamment recruté près de 1.500 conducteurs de bus après avoir reçu plus de 7.000 CV en quelques mois...