La "prospérité commune" au centre du discours de Xi Jinping

Le président chinois souhaiterait limiter les "revenus déraisonnables", augmenter les salaires et développer la classe moyenne. L'expression revient de plus en plus dans ses interventions.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur du luxe a beaucoup souffert en bourse la semaine dernière, conséquence des dernières rumeurs en provenance de Chine. Les consommateurs chinois, en tout cas les plus riches d'entre eux, représentent 30% de l'activité des géants comme LVMH, Kering, Burberry ou encore Richement et Moncler. Or, Pékin semble bien vouloir taxer les plus hauts revenus.

Le président chinois souhaiterait en effet limiter les "revenus déraisonnables", augmenter les salaires et développer la classe moyenne, selon le compte rendu d'une réunion du comité central des Affaires financières et économiques du Parti communiste qui s'est tenue mardi dernier. Un projet qui affecterait en premier lieu les ménages les plus aisés.

Ambiguïté

La rhétorique du président Xi Jinping autour de cette fameuse "prospérité commune" a accéléré cette année. Le terme était apparu sporadiquement au cours de ses huit premières années de pouvoir. Depuis l'année dernière, la cadence est plus rapide : l'expression est apparue 65 fois dans les discours et les réunions de Xi depuis début 2021, contre 30 fois en tout l'année dernière.

Un phénomène qu'il faut prendre en compte, selon Maria Repnikova, qui étudie la communication politique de la Chine à l'Université d'État de Géorgie. "Les slogans traduisent souvent une nouvelle politique ou des changements de directions", selon elle, et "ils sont aussi souvent larges, laissant un peu d'espace pour l'ambiguïté et la possibilité de modifier ensuite l'interprétation". Difficile donc de savoir si les plus hauts revenus sont en danger pour le moment, et cette "chasse aux riches" pourrait prendre du temps.