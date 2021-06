La production neuve de bureaux du Grand Paris en net repli

(Boursier.com) — La 36ème édition du Grand Paris Office Crane Survey, réalisée par Deloitte Finance en collaboration avec la société Explore et l'appui de Business Immo, intervient une année après les premières mesures de confinement nationales de mars 2020... La période étudiée s'étale du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. L'étude porte un regard pragmatique sur les conséquences de la crise sanitaire sur l'ensemble des opérations neuves et des restructurations de bureaux lancées "en blanc" lors du dépôt de leur permis de construire, de plus de 1 000 m(2), à l'échelle du Grand Paris.

"Suite à un été 2020 marqué par un report important des livraisons dû au premier confinement, l'hiver a enregistré un record historique sur le périmètre du Grand Paris. Ce rattrapage de calendrier a pour conséquence de reconstituer un volume d'offre neuve immédiatement disponible important que le marché va mettre du temps à absorber." commente Christian Gillet, Real Estate Advisory chez Deloitte. "De plus, l'attentisme des utilisateurs ralentit l'écoulement de l'offre à court terme, notamment dans l'ouest francilien. Ceci pèse sur les valeurs locatives et les taux prime pour ces actifs vacants, comme cela s'observe déjà à La Défense pour les loyers. L'évolution des besoins des utilisateurs, va également accélérer la redéfinition des espaces et de leurs usages tant des espaces de travail que des services offerts aux équipes" ajoute Olivier Gerarduzzi, Real Estate Advisory chez Deloitte.

Principaux Enseignements...

Cette édition enregistre la première diminution de l'encours de production de bureaux dans le Grand Paris depuis 2016, avec près de 15% de surfaces en chantier en moins qu'en mars 2020. Avec 2 100 000 m(2) qui se répartissent sur 144 opérations en chantier au 31 mars 2021, l'encours de production demeure cependant 35% au-dessus de la moyenne historique de l'étude.

Malgré un volume en retrait par rapport à 2019, le volume des mises en chantier demeure dynamique et supérieur à la moyenne de l'étude. 370.000 m(2) en 25 nouveaux chantiers ont été initiés cet hiver, confirmant la dynamique sur un an puisque pas moins de 340.000 m(2) avaient été lancés lors de la précédente édition. L'Ouest parisien a été particulièrement actif cet hiver avec 240.000 m(2) mis en chantier, concentrés dans le Secteur des Affaires de l'Ouest et à La Défense, ce qui représente plus de la moitié des nouveaux chantiers de la métropole.

Si l'activité, qui reste soutenue en termes de mises en chantier, présente une chute de l'encours de production, cela s'explique par un volume exceptionnel des livraisons intervenues sur la période. En effet, avec 680.000 m(2) achevés en six mois dans 45 chantiers, l'hiver 2020-2021 a battu le record de notre étude. Toutefois cette vague exceptionnelle s'explique surtout par le décalage de calendrier des livraisons dû au premier confinement.

Le télétravail en question

La précédente édition soulignait l'attentisme des utilisateurs pendant un premier confinement strict, avec seulement 68.000 m(2) précommercialisés. Les six derniers mois ont été plus dynamiques avec 155.000 m(2) ayant trouvé preneurs, mais la frilosité des utilisateurs dans un contexte de télétravail généralisé est palpable. La part du "gris" a été presque inexistante avec 17.000 m(2) placés dans les mises en chantier, soit 11% de l'activité locative de l'étude...

Malgré une diminution du volume des disponibilités qui passe sous la barre des 1.450.000 m(2), la part des disponibilités dans l'encours total de production augmente et s'élève désormais à 69%... Seul Paris intra-muros voit sa part de disponibilité chuter de 8 points pour atterrir à 52% avec 265.000 m(2) disponibles.

Dans l'Ouest parisien, la part de disponibilité augmente de sept points, et représente 700.000 m(2), soit 2/3 des surfaces en chantier du secteur. Paris accueille un volume de livraisons important et une contraction du nombre de nouveaux chantiers Le panorama de la capitale française s'est allégé de 7 grues cet hiver...

Avec 63 grues, l'encours de production revient à 505.000 m(2), soit un recul de 15% sur 6 mois. Il s'agit d'un point bas depuis début 2016, mais toujours 100.000 m(2) au-dessus de la moyenne historique. Avec 25% de la production de la métropole, le poids de Paris intra-muros reste toutefois stable. Comme dans l'ensemble du Grand Paris, l'activité hivernale du secteur a été marquée par un volume de livraisons en forte croissance sur six mois, avec 135.000 m(2) achevés. Le volume des mises en chantier n'a pas permis de compenser les livraisons sur les six derniers mois...

QCA en action

Le Quartier Central des Affaires (QCA) concentre 51% des mises en chantier, avec 24.000 m(2) initiés, disponibles aux trois quarts. Le "gris" représente 17% des mises en chantier. Notre édition précédente indiquait que la demande placée avait été léthargique, avec moins de 20.000 m(2) précommercialisés.

Le marché parisien a retrouvé des couleurs cet hiver, avec 64.000 m(2) commercialisés sur la période, soit 41% de la demande placée recensée dans cette édition. Devant les incertitudes liées aux mesures de distanciation sociale, qui ont drastiquement limité l'accès aux espaces de coworking intra-muros, et simultanément à cela, les évolutions probables des modes de travail, d'aucuns pourraient estimer que les petites surfaces en chantier devraient trouver preneur chez de nouveaux utilisateurs...

L'Ouest parisien accuse une baisse de production de 19%...

Après une phase de stagnation de son encours de production, l'Ouest parisien a connu un repli de 19% de son activité. Il s'agit de la plus forte diminution depuis 2016. Avec 10 grues en moins, soit 51 chantiers au 31 mars 2021, le nombre de mètres carrés atterrit à 1.065.000 m(2). Cette chute de l'encours de production s'explique par un volume de livraisons historiquement haut. Les fins de chantier se sont succédé ces six derniers mois et cumulent 440.000 m(2), dont près de 200.000 m(2) disponibles...

Le Secteur des Affaires de l'Ouest arrive en tête, avec près de 200.000 m(2) achevés cet hiver ; le quartier d'affaires de La Défense n'est pas en reste avec 180.000 m(2) ; enfin, le Reste des Hauts-de-Seine voit 65.000 m(2) livrés sur la période. Bien que les mises en chantier aient été inférieures aux livraisons, l'activité immobilière est globalement repartie après un été en demi-teinte. En parallèle d'une augmentation de 120% des mises en chantier sur six mois, l'Ouest Parisien a inauguré 240.000 m(2) dans huit chantiers.

De manière générale, aucune des 8 opérations n'a fait l'objet de pré commercialisation... Cela témoigne d'un certain degré de confiance des investisseurs dans un contexte économique peu lisible. Après deux éditions de baisse de la demande placée, l'activité locative est repartie à la hausse avec 80.000 m(2) placés sur la période, soit deux fois plus que l'été précédent. L'Ouest parisien a concentré plus de la moitié de la demande placée de cette édition...

L'encours de production dans le Nord et l'Est de Paris se maintient à un niveau élevé, constitué quasi-intégralement de surfaces disponibles...

Seine Saint-Denis et Val de Marne en vue

Le Nord et l'Est de Paris ont enregistré cet hiver une légère contraction de 4% de la production neuve qui demeure à un niveau très élevé : 530.000 m(2).

Les départements de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne deviennent ainsi le second pôle de production d'immobilier tertiaire du Grand Paris sur la période, avec 25% de la production métropolitaine. Les disponibilités connaissent une croissance de 5 points en 6 mois et s'élèvent désormais à 91%, soit 482.000 m(2). Il s'agit du secteur cumulant le plus grand nombre de mètres carrés en chantier disponibles. Ce maintien des surfaces en chantier s'explique en majeure partie par un nouveau décalage des livraisons.

Sur la période, 105 000 m(2) ont été livrés, un volume important mais en deçà des prévisions envisagées il y a six mois. Ce volume est porté par onze opérations. Compte tenu de ces décalages, les prochains semestres seront d'être chargés, avec 210.000 m(2) prévus en 2021 et 270.000 m(2) en 2022. Parmi les livraisons à venir en 2021, 165.000 m(2) étaient encore disponibles au 31 mars 2021...