La production d'électricité renouvelable atteint un quart de la consommation en France métropolitaine

Les énergies renouvelables ont continué leur progression et fourni plus du quart de l'électricité consommée en France l'an dernier.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La production d'électricité renouvelable a atteint son plus haut niveau historique en 2020 et couvre désormais un quart de la consommation d'électricité en France métropolitaine, selon un bilan publié par le Syndicat des énergies renouvelables (SER).

La puissance totale du parc électrique EnR - hydroélectricité, éolien, solaire photovoltaïque, et bioénergies confondus - s'élèvait fin 2020 à 55.906 MW. Cela représente une hausse de 2.039 MW en 2020, les filières éolienne et solaire comptant respectivement pour 1.105 MW et 820 MW, peut-on lire dans un communiqué.

26,9% de la consommation en France

Les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 26,9% à la couverture de la consommation d'électricité de France métropolitaine en 2020. Une progression de près de 4 points par rapport à l'année précédente (23,1%) qui s'explique par une production renouvelable historique de 120,7 TWh (hausse de 10,4% par rapport à 2019) et par une baisse de la consommation du fait de la situation sanitaire.

Sur le dernier trimestre 2020, 637 MW de nouvelles installations ont été raccordés aux réseaux d'électricité métropolitains, dont 366 MW pour l'éolien et 183 MW pour le solaire photovoltaïque.

Eolien, solaire, hydroélectrique...

Dans le détail, le parc éolien atteignait 17.616 MW au 31 décembre 2020, avec 366 MW raccordés sur le dernier trimestre. Sur l'année, la croissance s'élève à 1.105 MW. La puissance du parc solaire atteignait 10.387 MW au 31 décembre 2020, avec 183 MW raccordés au cours du dernier trimestre. Sur l'année, 820 MW ont été raccordés...

Le parc hydroélectrique est en très légère hausse avec une puissance installée de 25.732 MW, en hausse de 28 MW sur l'année. La filière bioénergies électriques atteint une puissance installée de 2.171 MW, avec 86 MW de nouvelles capacités dont 27 MW raccordés sur le dernier trimestre 2020.