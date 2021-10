La prime à la conversion et le bonus écologique "maintenus au même niveau en janvier prochain"

Confirmation de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

(Boursier.com) — "Je confirme que la prime à la conversion et que le bonus écologique seront maintenus au même niveau en janvier prochain", a déclaré sur franceinfo la ministre de la Transition écologique, vendredi. Jusqu'en juillet prochain, les consommateurs toucheront donc "jusqu'à 5.000 euros" de prime à la conversion et "jusqu'à 6.000 euros" de bonus écologique pour l'achat d'un véhicule peu polluant, a précisé Barbara Pompili.

Pour faire face à la crise de l'énergie, "il faut des mesures de long terme qui permettront à la France et aux Français de ne plus subir ces hausses perpétuelles" du pétrole et du gaz, estime la ministre.

Barème

Le plafond du bonus accordé aux particuliers pour l'achat d'un véhicule électrique aurait dû être abaissé de 6.000 à 5.000 euros à compter du 1er janvier prochain. L'évolution du barème avait été revue l'an dernier pour prolonger le soutien à une filière automobile particulièrement affectée au plus fort de la crise déclenchée par la pandémie de COVID-19.

Le montant du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule 100% électrique neuf avait été augmenté à 7.000 euros dans le cadre du plan automobile suite à la crise sanitaire, pour les voitures à moins de 45.000 euros, et dans la limite de 27 % du prix). Ce coup de pouce devait être réduit à 6.000 euros début 2021 - une baisse qui avait finalement été décalée au 1er juillet 2021.

Contexte difficile

Le passage à 5.000 euros attendra donc juillet prochain, dans un contexte toujours pour le secteur automobile en France. Le marché risque de croître encore moins que prévu en 2021 à cause des pénuries de puces qui se prolongent sur la fin de l'année, voire de stagner, a confié la semaine dernière à Reuters un porte-parole de la Plateforme de la filière automobile (PFA).

Selon des chiffres publiés la semaine passée, les immatriculations de voitures neuves en France ont à nouveau baissé de 20,5% en septembre, ramenant à 8% la croissance du marché sur neuf mois. Au seuil du dernier trimestre de l'année, la PFA a alors revu à la baisse sa prévision pour 2021 à +3%, contre +9% attendu jusqu'ici.

Prime à la conversion

La prime à la conversion concerne les véhicules électriques, hybrides rechargeables et thermiques classés Crit'air 1. Barbara Pompili n'a pas précisé si l'abaissement du taux d'émission maximal de CO2 (à 127 g/km) rejeté par le véhicule acheté, pour pouvoir bénéficier de cette aide, allait lui aussi être repoussé. Cette prime est versée en fonction des revenus, avec un montant de 1.500 à 5.000 euros (dans la limite de 80% du coût d'acquisition).