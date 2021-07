La prévision de croissance de 5% pour 2021 maintenue par Bercy

Malgré la dégradation de la situation sanitaire avec le variant Delta.

(Boursier.com) — Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a confirmé jeudi la prévision de croissance de l'économie française cette année à 5%. Le chiffre est maintenu malgré la persistance d'un risque sanitaire sur le front de l'épidémie de COVID-19, avec l'accélération du variant Delta.

"Nous continuons à tabler sur 5% de croissance. Le seul obstacle à la croissance de 6% qu'on nous promet c'est la pandémie", a-t-il déclaré sur BFM TV.

Du bon et du moins bon

"On a une excellente situation économique et une situation sanitaire qui est préoccupante. Je ne voudrais pas que la situation sanitaire préoccupante fragilise une reprise économique qui est plus forte, beaucoup plus vigoureuse que ce que nous avions prévu", a-t-il poursuivi.

Selon Bruno Le Maire, des mesures fortes sont nécessaires face à une situation sanitaire "préoccupante".

Trop pessimiste ?

Les grandes institutions économiques et financières (Commission européenne, FMI, OCDE et Banque de France) ont relevé récemment leurs prévisions et tablent désormais plutôt sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de la France comprise entre 5,7% et 5,8% cette année.