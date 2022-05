La Poste va investir 600 ME pour "verdir" ses modes de transport et atteindre le "zéro diesel"

(Boursier.com) — Vélos électriques, camions à hydrogène... Alors qu'elle ambitionne d'atteindre le "zéro diesel" à horizon 2050, La Poste a annoncé ce mercredi un programme d'investissement de 600 millions d'euros afin d'accélérer la décarbonation du transport du courrier et des colis.

L'opérateur national du courrier et colis évoque notamment deux projets majeurs : le "verdissement de la flotte de véhicules pour le premier et le dernier kilomètre" et la "conversion de la flotte de transport de moyenne et longue distance vers les énergies bas carbone".

Dans le détail, 200 millions d'euros seront dédiés aux véhicules du "premier et du dernier kilomètre". Ainsi, le parc de véhicules sera doublé, avec l'acquisition de 8.000 véhicules utilitaires électriques supplémentaires et le déploiement de 1.000 vélos cargos qui compléteront les 125 existants...

"1 livraison Colissimo sur 2 sera décarbonée dès 2025"

"Avec ces 15.000 véhicules électriques, 1 livraison Colissimo sur 2 sera décarbonée dès 2025 en France et 100% des livraisons Colissimo seront décarbonées non seulement dans les Zones à Faibles Émissions mais aussi dans les principales agglomérations", assure l'entreprise.

L'autre volet, d'un montant de 400 millions d'euros, doit permettre de convertir sa flotte de poids lourds aux énergies bas carbone et d'accompagner ses 600 transporteurs partenaires dans leur transition. Pour réduire de manière significative les émissions liées au transport, La Poste s'engage d'ici 2030 à ce que "50% des kilomètres parcourus par La Poste en France le seront en poids lourds bas-carbone".

A partir de 2030, elle prévoit une accélération de l'utilisation des énergies électrique (pour les liaisons moyenne distance, 250-400 kilomètres) et hydrogène (pour les liaisons longue distance, plus de 400 kilomètres) dans ses transports.

Décarboner l'ensemble de ses transports d'ici 2050

"5.000 camions sillonnent nos routes en France pour l'acheminement des lettres et les colis. Ça nous oblige en matière d'impact environnemental", a rappelé Philippe Dorge, le patron de la branche Service-Courrier-Colis de La Poste, lors d'une conférence de presse.

Cet investissement s'inscrit dans la trajectoire de réduction des émissions carbone du groupe de 30% d'ici à 2025, et l'objectif d'atteindre le "Zéro Émissions Nettes" de gaz à effet de serre en 2030. L'objectif est de décarboner l'ensemble de ses transports d'ici 2050...