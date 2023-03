La population de l'UE devrait diminuer de 6% d'ici 2100

La proportion d'enfants et de jeunes (âgés de 0 à 19 ans) dans la population totale passerait de 20% au début de 2022 à 18%...

(Boursier.com) — Selon les dernières projections démographiques publiées par Eurostat, la population de l'UE devrait diminuer de 6% d'ici le 1er janvier 2100, ce qui représente 27,3 millions de personnes en moins. La proportion d'enfants et de jeunes (âgés de 0 à 19 ans) dans la population totale passerait de 20% au début de 2022 à 18%. De même, la part des personnes en âge de travailler (âgées de 20 à 64 ans années) dans la population totale de l'UE atteindrait 59% en 2022 et 50% en 2100.

En revanche, la part des tranches d'âge plus âgées (65 ans ou plus) dans la population totale de l'UE devrait augmenter, avec une part des personnes âgées de 65 à 79 ans en hausse de 2 points de pourcentage, passant de 15% au début de 2022 à 17% en 2100, tandis que la part des personnes âgées de 80 ans ou plus devrait plus que doubler.

En 2022, la pyramide des âges de l'UE prend déjà la forme correspondant à une longue espérances de vie, associée à un faible taux de mortalité et une faible natalité. La pyramide pour l'année 2100 montre clairement l'évolution vers une société qui se rétrécit et vieillit : la baisse de la proportion d'enfants et de jeunes de moins de 20 ans et de personnes en âge de travailler n'est que partiellement compensées par l'augmentation de la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus.

Au sommet de la pyramide projetée pour l'année 2100, la tranche d'âge des 100 ans ou plus s'élargit, les femmes de 100 ans ou plus représentant 0,3% de la population totale en 2100 contre 0,02% en 2022.