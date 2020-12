La période des soldes d'hiver reportée au 20 janvier



Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le coup d'envoi des soldes d'hiver en 2021 aura du retard !... Prévu initialement le 6 janvier, le début de la traditionnelle période de rabais est décalé au 20 janvier, comme l'a annoncé le ministre délégué aux PME Alain Griset, invité de 'Sud Radio' ce vendredi.

"J'ai reçu l'ensemble des fédérations du commerce et j'ai consulté les associations de consommateurs. Comme d'habitude, les avis sont divergents. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est utile de reporter les soldes qui commenceront le 20 janvier", a-t-il estimé, ajoutant qu'"on avait de par la loi la possibilité de commencer le 6".

Ce report des soldes d'hiver était une demande de plusieurs fédérations de commerçants, telles que la Confédération des commerçants de France (CDF) et les Commerçants artisans des métropoles de France (CAMF), qui invoquaient des perturbations liées à la fermeture imposée aux commerces dits non essentiels pendant le reconfinement...

"Reconstituer de la trésorerie"

"Les stocks de ces magasins sont au plus hauts et payés depuis des semaines aux fournisseurs. Il est donc vital pour ces commerces de pouvoir vendre au 'juste prix', sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d'hiver afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie et assumer les charges leur incombant”, avaient expliqué la CDF et les CAMF dans un communiqué commun.

Habituellement, les soldes d'hiver commencent en France dans la première moitié du mois de janvier. Sur 'BFMTV' ce vendredi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a également confirmé ce report...

"Donner un peu d'air aux petits commerçants"

"C'est une façon de donner un peu d'air aux petits commerçants. C'est en effet un choix que nous faisons pour les petits commerces, qui eux ont moins de marge et moins de possibilités, et qui veulent écluser leurs stocks à des prix plus intéressants pour eux", a-t-il estimé. Le ministre a dit également espérer que "les Français privilégieront leurs commerces de proximité dans cette période de Noël".

Pour rappel, le gouvernement avait déjà décidé de reporter de trois semaines les soldes d'été en raison de l'épidémie de Covid-19. La Confédération des commerçants de France (CDF) et les Commerçants Artisans des Métropoles de France (CAMF) ont jugé ce report bénéfique...