La pauvreté progresse en France, alerte le Secours catholique

Selon la présidente de l'association Véronique Fayet, "la France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020"...



(Boursier.com) — Bientôt 10 millions de personnes en situation de pauvreté en France ? Comme chaque année, le Secours catholique publie un rapport sur l'état de la pauvreté dans l'Hexagone, basé sur les données statistiques recueillies en 2019 auprès des ménages rencontrés par les bénévoles de l'association dans ses centres d'aide. Au total, 55.400 situations ont été observées sur les 1,4 million personnes qu'ils ont accueillies l'an dernier.

Ainsi, plus de la moitié des ménages accueillis disposent de moins de 9 euros par jour de reste pour vivre par personne, après avoir payé logement, eau, chauffage, cantine pour les enfants ou encore transports.

Un quart des ménages disposent même de moins de 4 euros par jour et par personne pour vivre. Or, la dépense minimale pour l'alimentation serait de 7 euros par jour et par personne, selon les auteurs du rapport.

Niveau de vie médian en baisse

Au total, 4 ménages sur 10 sont dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes. "Près du quart des personnes que nous accueillons, essentiellement des étrangers dont la vie est suspendue indéfiniment à des aléas administratifs, n'ont même aucune ressource financière", déplore la présidente de l'association Véronique Fayet dans un entretien au 'Parisien'.

Le rapport souligne également que le niveau de vie médian des ménages en 2019 est de 537 euros, soit en baisse de 5 euros par rapport à 2018. "Un chiffre très en dessous du seuil d'extrême pauvreté (40% du revenu médian), estimé à 716 euros en 2019", précise le rapport. Le seuil de pauvreté est, quant à lui, situé à 1.063 euros mensuels.

La part des ménages qui n'avait pas accès à un logement stable s'élève à un tiers d'entre eux, un chiffre qui a augmenté de 10 points en 10 ans, indiquent les auteurs de l'étude.

"2020 est l'année de tous les dangers"

Pour l'année 2020, la situation est préoccupante et tend à s'aggraver, notamment en raison de la crise sanitaire. Selon la présidente de l'association, "la France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020". "Pour beaucoup, 2020 est l'année de tous les dangers : risque sanitaire, perte de revenus, isolement dû au confinement, distanciation, peur de l'autre, chômage", ajoute le rapport.

Le Secours catholique réclame ainsi "la mise en place d'un plancher social qui protège tout le monde des accidents de la vie, que l'on soit jeune dès 18 ans ou une personne âgée à la retraite", explique Véronique Fayet.