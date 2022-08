La Nouvelle-Zélande veut attirer les touristes 'de haute qualité'

Alors que le pays a rouvert totalement ses frontières, le ministre du Tourisme Stuart Nash a affiché son intention de privilégier les voyageurs aisés, plutôt que ceux qui dépensent "10 dollars par jour en mangeant des nouilles instantanées".

(Boursier.com) — Alors qu'elle a rouvert totalement ses frontières le 1er août dernier, après plus de deux ans de pandémie de Covid-19, la Nouvelle-Zélande a annoncé un nouveau plan gouvernemental sur le tourisme. Le ministre néo-zélandais chargé du tourisme n'a pas caché son intention de cibler avant tout les visiteurs "de haute qualité" qui sont de "gros dépensiers", rapporte 'The Guardian'.

"En termes de ciblage de notre stratégie marketing, il s'agira sans vergogne de touristes de haute qualité", a-t-il affirmé lors d'une annonce mercredi sur le plan visant à renforcer la main-d'oeuvre du tourisme pour la réouverture des frontières du pays.

"Nous accueillerons les routards", mais "nous n'allons pas cibler les personnes qui expliquent sur Facebook comment elles peuvent voyager à travers notre pays avec 10 dollars par jour en mangeant des nouilles instantanées", a-t-il poursuivi.

"La reprise du tourisme est bien engagée"

Le ministre néo-zélandais chargé du tourisme a par ailleurs révélé qu'en juin dernier, le pays a enregistré 94.600 visiteurs étrangers, soit "le plus grand nombre d'arrivées internationales depuis la fermeture de la frontière". "La reprise du tourisme est bien engagée", a-t-il assuré...

En 2020, Stuart Nash avait déjà assumé une telle stratégie, expliquant également que son pays chercherait d'abord à attirer les voyageurs aisés et les touristes qui "volent en classe affaires ou en classe économique premium, louent un hélicoptère, font un tour autour Franz Josef [un glacier se trouve sur la côte ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande] puis mangent dans un restaurant haut de gamme".

Interrogé par le journal britannique, James Higham, professeur de tourisme à l'Université d'Otago, a estimé qu'il n'y avait "aucune preuve" que les voyageurs aisés contribuaient davantage à l'économie du pays, ajoutant que ces derniers ont une empreinte environnementale beaucoup plus élevée. Selon lui, les touristes à plus petit budget, routards ou étudiants, restent, de leur côté, souvent "plus longtemps dans le pays" et leurs dépenses sont étalées dans la durée...

Les visiteurs qui ont besoin d'un visa désormais autorisés à rentrer dans le pays

Pour rappel, les frontières de la Nouvelle-Zélande ont entièrement rouvert, le 1er août dernier, aux visiteurs du monde entier, pour la première fois depuis que la pandémie de Covid-19 a entraîné leur fermeture en mars 2020. Les frontières néo-zélandaises avaient commencé à rouvrir en février pour les Néo-Zélandais et les restrictions ont été progressivement assouplies.

Ainsi, les visiteurs qui ont besoin d'un visa et ceux qui ont un visa d'étudiant sont désormais autorisés à rentrer dans le pays et la Nouvelle-Zélande autorise désormais les bateaux de croisière et les yachts de plaisance étrangers à accoster dans ses ports. Les étudiants étrangers ont largement contribué à l'économie néo-zélandaise et les services éducatifs espèrent que la réouverture des frontières donnera un nouvel élan aux écoles et aux universités du pays...