La notation des banques tricolores "pas affectée par l'abaissement de la note souveraine de la France", dit Fitch Ratings

"Nous ne pensons pas que l'abaissement de la note souveraine exacerbera les pressions sur la rentabilité auxquelles les banques sont déjà confrontées ou affaiblira de manière significative la qualité de leurs actifs" expliquent les analystes.

(Boursier.com) — Les notes et les perspectives des banques françaises ne sont pas affectées par l'abaissement d'un cran de la note de la France à 'AA-'/Stable intervenu le 28 avril dernier, indique l'agence Fitch Ratings dans une étude.

Fitch rappelle que l'abaissement de la note souveraine est principalement due à des mesures budgétaires plus faibles que celles des pays notés de la même manière, à des pressions sur les dépenses et à une dette publique élevée dans un contexte de hausse des coûts d'intérêt... Cependant, ces facteurs ont un impact limité sur l'évaluation par Fitch de l'environnement opérationnel des banques françaises, qui dépend davantage des caractéristiques structurelles du système bancaire et des conditions macroéconomiques.

"Dans la plupart des cas, les notes de viabilité (VR) des banques, qui reflètent leur solidité autonome et déterminent généralement les notes de défaut des émetteurs (IDR), disposent d'une marge de manoeuvre importante, et nous ne pensons pas que l'abaissement de la note souveraine exacerbera les pressions sur la rentabilité auxquelles les banques sont déjà confrontées ou affaiblira de manière significative la qualité de leurs actifs" expliquent les analystes.

Solidité affichée

La note "aa-"/environnement opérationnel stable (OE) attribuée par Fitch aux banques françaises reflète la solidité des fondamentaux du système bancaire et sa relative stabilité à travers les cycles économiques par rapport à la plupart des autres pays d'Europe occidentale. Le système bancaire français, vaste et concentré, avec des banques toujours rentables et des faiblesses structurelles limitées, ainsi que son environnement économique stable, soutiennent fortement les modèles d'entreprise des banques.

Toutefois, l'abaissement de la note souveraine à "AA-" réduit considérablement le potentiel de reclassement des banques notées "A+" dont les IDR sont orientés vers le RV... Pour que ces banques soient reclassées au même niveau que l'État souverain, leurs profils financiers, en particulier leurs bénéfices et la qualité de leurs actifs, devraient s'améliorer de manière significative, ce qui est peu probable compte tenu de l'environnement difficile.

Oui, mais...

L'abaissement de la note de l'État souverain limite le score de l'exposition globale des banques françaises à "aa-", et ce score est désormais sensible à toute nouvelle action de notation négative à l'égard de la France. La note est également sensible à une détérioration durable des perspectives économiques, en raison d'une nouvelle érosion du potentiel de croissance ou d'une forte augmentation du chômage, par exemple. L'augmentation de l'endettement du secteur privé pourrait entraîner une baisse de la note si Fitch anticipe une augmentation des risques liés à la qualité des actifs. Une stabilité réduite du système bancaire et financier affecterait également la note si les modèles d'entreprise des banques devenaient plus vulnérables ou moins rentables.

Une action négative sur le score OE, y compris une perspective négative, pourrait déclencher une réévaluation des scores des facteurs financiers de certaines banques, ce qui pourrait finalement conduire à une pression sur leurs RV.

Parmi les grandes banques françaises, le Groupe BPCE (IDR : A+/Négatif) et La Banque Postale (A/Stable) seraient les plus sensibles à cela en raison d'une marge de manoeuvre plus faible, tandis que le Crédit Agricole (A+/Stable), le Crédit Mutuel Alliance Federale (A+/Stable), BNP Paribas (A+/Stable) et la Société Générale (A-/Stable) disposent d'une marge de manoeuvre plus importante...

Risque limité

Fitch estime que l'exposition des banques françaises à l'État français pose un risque limité pour leurs ratios de capital sains... L'exposition à la dette souveraine française des six plus grands groupes bancaires représentait en moyenne 30% de leurs fonds propres de catégorie 1 (CET1) à la fin de 2022, bien que cela exclue les prêts à d'autres entités du secteur public, qui peuvent être importants pour certaines banques.

La Banque Postale avait l'exposition proportionnelle la plus élevée, principalement en raison de son large excédent de dépôts de détail par rapport à son portefeuille de prêts, ce qui a conduit à un portefeuille de titres proportionnellement plus important. Les grandes banques détiennent également une exposition significative au risque souverain national par le biais de leurs portefeuilles d'assurance. Si l'on tient compte de cette exposition, le risque souverain moyen atteint environ 80% des fonds propres CET1, ce qui est considérable mais inférieur à celui des banques d'Europe méridionale.

Une augmentation des spreads souverains pourrait faire grimper les coûts de financement du marché pour les banques françaises. Toutefois, les grandes banques ont un accès solide et bien diversifié au financement de gros. La plupart d'entre elles ont déjà réalisé plus de la moitié de leurs plans de financement pour 2023, et nous pensons qu'elles pourraient adapter leurs plans, si nécessaire, pour atténuer les pressions sur les coûts de financement...