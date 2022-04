La néobanque Nickel franchit le cap des 2,5 millions de clients

La filiale de BNP Paribas, qui propose l'ouverture de compte bancaire en 5 minutes en bureau de tabac, attire en moyenne 45.000 nouveaux clients par mois...

(Boursier.com) — Après avoir atteint 1 million de clients en 2018, la filiale de BNP Paribas, qui propose l'ouverture de compte bancaire en 5 minutes en bureau de tabac, a annoncé ce lundi avoir franchi le cap des 2,5 millions de comptes, une "dynamique en avance sur les prévisions du plan stratégique annoncé fin 2019 qui prévoit 4 millions de clients en France d'ici 2024".

"Le seuil des 2,5 millions de comptes ouverts est important pour NiCKEL car il confirme que les choix stratégiques pris en 2019 étaient à notre portée malgré leur ambition. NiCKEL accélère son développement et nous avons toutes les raisons d'être optimistes, bien que notre marché soit particulièrement concurrentiel", affirme la directrice générale déléguée de la néobanque, Marie Degrand-Guillaud.

"Cela nous conforte dans l'idée que notre modèle et notre proposition de valeur sont les bons, et nous incite à continuer d'innover sur nos produits et services, en France et en Europe", a-t-elle ajouté.

45.000 nouveaux clients par mois

Il s'agit d'une progression "en avance sur les objectifs ambitieux du plan stratégique annoncé fin 2019, avec un rythme d'acquisition de plus de 45.000 comptes ouverts par mois actuellement, par rapport à 30.000 en 2019 en moyenne", précise la néobanque, lancée en 2014.

Pour rappel, la startup propose un compte courant "ouvert a` tous, sans condition de revenus ou de patrimoine, et sans possibilité de découvert ni de crédit", assurant que l'ouverture de compte peut se faire "en 5 minutes chez un buraliste ou un point de vente enregistré comme agents de services de paiement auprès de l'ACPR [Autorité de contrôle prudentiel et de résolution]".

Plus de 6.500 points de vente partenaires

Pour 20 euros par an, Nickel, qui compte plus de 6.500 points de vente partenaires, fournit "une Mastercard internationale, un RIB et des outils pour suivre ses opérations en temps réel (Web, mobile, SMS)", précise la néobanque, qui a pour objectif d'être présent dans 7 pays à l'horizon 2024.

La communication de Nickel, racheté par BNP Paribas en 2017 pour 200 millions d'euros (95% du capital), était basée sur l'idée de proposer une alternative aux banques. "BNP Paribas, actionnaire majoritaire de NiCKEL depuis 2017, a réussi le défi d'accompagner la structuration de la fintech prometteuse tout en en accélérant le développement", assure-t-elle.