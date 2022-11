Un programme d'accompagnement dédié aux start-up du domaine de la santé...

(Boursier.com) — La Mission French annonce l'ouverture du 'French Tech Health20', son programme d'accompagnement dédié aux start-up du domaine de la santé. Après le Green20, Agri20 et DeepNum20, c'est le 4e programme que lance la Mission French Tech dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement des startups proposant des innovations de rupture sur les grands enjeux de société.

En cohérence avec le plan gouvernemental Innovation Santé 2030, il permettra à 20 start-up sélectionnées de bénéficier d'un accompagnement dédié de la Mission French Tech pour les aider à faire grandir en France leurs innovations dans les domaines de la santé numérique, des maladies infectieuses et émergentes, des biothérapies et bioproductions de thérapies innovantes, des biomédicaments et des dispositifs médicaux innovants.

Pour être éligibles au programme 'French Tech Health20' dont l'appel à candidatures s'ouvre aujourd'hui, les start-up devront notamment répondre aux critères suivants :

L'entreprise développe une technologie de rupture ; La technologie ou le service développé correspond à l'un des domaines mentionnés par le plan Innovation Santé 2030 : la santé numérique, les maladies infectieuses et émergentes, les biothérapies et bioproductions de thérapies innovantes, les biomédicaments et les dispositifs médicaux innovants ; L'entreprise est indépendante et son siège social est situé en France.

Jusqu'au 4 décembre

Après le dépôt des dossiers (jusqu'au 4 décembre 2022), les candidatures des start-up seront étudiées par les équipes de la Mission French Tech, des experts du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et du ministère de la Santé et de la Prévention pour présélectionner les entreprises qui rejoindront la phase d'audition. Un jury indépendant composé de personnalités référentes procèdera alors à la sélection finale des lauréats...

Les entreprises retenues intégreront la première promotion du French Tech Health20. A ce titre, elles se verront proposer pendant 1 an un accompagnement dédié de la part des services de l'État compétents dans les domaines ciblés - via le réseau des "correspondants French Tech" présents dans plus de 60 administrations et services publics - une intégration dans certaines actions de diplomatie économique et des actions de visibilité.

Elles bénéficieront également d'un accompagnement spécifique porté par les experts du ministère de la Santé et de la Prévention...

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention : "Les défis dans le domaine de la santé sont nombreux, et les crises que nous avons traversées nous ont démontré, s'il le fallait, de l'importance de disposer, en France, des solutions. Dans ce domaine, les start-up, aux côtés des autres acteurs du secteur, ont tout leur rôle à jouer. C'est pourquoi il était important pour le ministère de la Santé et de la Prévention de s'associer pleinement à l'initiative de la Mission French Tech et du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Nos services et nos agences - en particulier l'Agence pour l'Innovation en Santé et l'Agence du Numérique en santé - seront aux côtés des entrepreneuses et entrepreneurs pour leur permettre de continuer à faire grandir leurs innovations en France".

A propos de la Mission French Tech

La Mission French Tech est la mission de l'Etat chargée de soutenir la structuration et la croissance de l'écosystème des start-up françaises, en France et à l'international. Rattachée à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et numérique, elle fédère et anime l'écosystème de la French Tech avec un réseau de 13 Capitales et 108 Communautés labellisées, en France et à l'international. Elle accompagne également des start-up grâce au réseau des correspondants French Tech présents dans plus de 60 administrations et services publics.

La Mission French Tech accompagne les start-ups les plus matures à travers le programme Next40 / French Tech 120, mais également des start-ups positionnées sur des secteurs identifiés comme stratégiques dans le cadre de France 2030 avec ses premiers programmes sectoriels : Green20, Agri20, DeepNum20 et maintenant Health20. Enfin, à travers le programme French Tech Tremplin, la Mission French Tech permet à des personnes éloignées de l'entrepreneuriat de créer leur start-up, partout en France.

Toutes les informations & candidatures jusqu'au 4 décembre 2022 : https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startup/french-tech-health-20/