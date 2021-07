La Martinique et la Guadeloupe ratrappées par le coronavirus

Les hôpitaux craignent d'être saturés dans les deux départements d'outre-mer, où l'épidémie a repris de manière spectaculaire.

(Boursier.com) — Des chiffres qui explosent... La Martinique resserre la vis, face à la forte hausse des cas de contamination au coronavirus. "Un confinement sera mis en place à compter de ce week-end et pour trois semaines, avec une clause de revoyure mi-août", a annoncé mercredi le préfet Stanislas Cazelles. Il devra être appliqué "dans la journée de 5 heures à 19 heures" et "tout déplacement au-delà d'une limite de 10km autour du domicile sera soumis à une attestation", a-t-il détaillé.

Dans ce département des Antilles, la situation est "très difficile", selon les mots du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "Nous avons déployé le service de santé des armées pour accueillir au maximum les patients dans de bonnes conditions à l'hôpital".

Autre département en souffrance : la Guadeloupe. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré mercredi à minuit sur l'île, mais aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour "prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les centres hospitaliers locaux qui pourraient rapidement se retrouver sous forte tension" avec la recrudescence de cas de Covid-19, a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Brutalité

"On a devant nous un pic épidémique avec une violence et une brutalité qu'on n'avait pas vues jusque-là, avec une envolée très forte du taux d'incidence et du nombre de cas positifs", a expliqué le préfet de Guadeloupe Alexandre Rochatte sur franceinfo. Selon lui, "il y a eu un relâchement assez évident durant cette période de vacances", mais qui n'est pas à imputer aux touristes ou aux saisonniers.

Il a cité notamment un "abandon d'un certain nombre de réflexes comme le port du masque ou d'autres gestes barrière, qui a fait que petit à petit et principalement dans la population jeune, on a vu une augmentation forte, avec beaucoup de cas asymptomatiques chez les jeunes, qui ne le savaient pas et ont contaminé autour d'eux'.

Toujours en vigueur en Guyane, l'état d'urgence sanitaire avait également été réinstauré le 14 juillet à La Réunion et en Martinique.