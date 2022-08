La marque de chaussures de Roger Federer relève ses prévisions

Le chiffre d'affaires net devrait atteindre 1,1 milliard de francs suisses (1,2 milliard de dollars) en 2022, en hausse par rapport à l'objectif précédent.

(Boursier.com) — La marque de chaussures On, dont Roger Federer est actionnaire depuis 2019 et dont il fait la promotion, a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après un boom des ventes en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires net devrait atteindre 1,1 milliard de francs suisses (1,2 milliard de dollars) en 2022, en hausse par rapport à l'objectif précédent de 1,04 milliards de francs suisses, a déclaré la société zurichoise mardi.

Le fabricant de chaussures de sport cherche à se développer et à attirer de plus jeunes consommateurs. Fondé en 2010, il s'est notamment fait connaître grâce aux coussins tubulaires qui équipent ses semelles mais aussi évidemment grâce au champion de tennis suisse, devenu investisseur il y a trois ans.

Action en hausse

Le plus grand marché de l'entreprise est l'Amérique du Nord, où les ventes du deuxième trimestre ont plus que doublé sur un an à 182 millions de francs suisses. Les affaires se portent bien aussi en Europe, avec un taux de croissance de 18% et en Asie-Pacifique (+52%).

L'action On a progressé d'environ 2% depuis son introduction en bourse à New York il y a presque un an. C'est mieux que ses plus grands rivaux, notamment Adidas, Puma et Nike, avec des titres en recul. La marque a augmenté ses prix aux États-Unis d'environ 10 dollars pour les nouveautés et prévoit de relever ceux des produits déjà existants au printemps prochain. Une stratégie similaire est envisagée pour l'Europe, sauf pour la Suisse, selon la direction.