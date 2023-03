La marge de manoeuvre en capital des banques systémiques françaises devrait se réduire en 2023 selon Fitch Ratings

"Cependant, la marge de manoeuvre est généralement élevée et nous prévoyons que les ratios de capital resteront sains en 2023-2024" estiment les analystes

(Boursier.com) — Au moment où le risque systémique bancaire revient sur le tapis sur fond de crise chez Silicon Valley Bank, la banque californienne spécialisée dans le financement du capital-risque, Fitch Ratings fait le point sur la marge de manoeuvre des banques françaises systémiques. Pris à la gorge par la remontée rapide des taux de la Fed, rappelons que SVB a dû liquider en urgence jeudi un portefeuille obligataire comprenant des bons US du Trésor et des actifs MBS (mortgage-backed securities).

Selon l'agence de notation, la marge de manoeuvre des banques systémiques françaises par rapport aux minima de fonds propres réglementaires se réduira en 2023 en raison d'une augmentation du volant de fonds propres contracyclique (CCyB) et de l'introduction potentielle d'un volant de fonds propres pour le risque systémique sur les expositions aux entreprises à fort effet de levier, indique Fitch Ratings.

Pas de stress...

"Cependant, la marge de manoeuvre est généralement élevée et nous prévoyons que les ratios de capital resteront sains en 2023-2024" estime les analystes. Les ratios de fonds propres de catégorie 1 (CET1) des banques dépassaient en moyenne de 630 points de base les exigences minimales à la fin de l'année 2022. Ce chiffre est sensiblement plus élevé que la moyenne des 20 grandes banques européennes couvertes par le rapport trimestriel de Fitch sur le crédit, qui était d'environ 400 points de base à la fin du troisième trimestre de 22...

La CCyB sur les expositions françaises passera de 0% à 0,5% des actifs pondérés en avril, et les banques devront se préparer à une nouvelle augmentation à 1% en janvier 2024. Plusieurs autres secteurs bancaires européens sont confrontés à des augmentations similaires.

En Allemagne, le CCyB est passé à 0,75% en février, tandis qu'aux Pays-Bas, le volant de sécurité passera à 1% en mai et pourrait atteindre 2% d'ici à la mi-2024. Le CCyB de la Suède passera à 2% à partir de la fin juin 2023, et le tampon du Royaume-Uni passera à 2% en juillet 2023.

En France, ces augmentations s'ajoutent aux mesures introduites en 2022 pour limiter le risque lié à l'octroi de nouveaux prêts hypothécaires. Ces mesures comprenaient une limite de 25 ans pour les échéances des prêts (mais 27 ans pour les nouvelles constructions) et un ratio d'endettement maximal de 35%, basé sur les revenus des emprunteurs avant impôts mais incluant les paiements de l'assurance-crédit...

Exceptions en règle

Les banques peuvent déroger aux limites de durée et de ratio d'endettement jusqu'à 20% du volume des nouveaux prêts, à condition qu'au moins 80% de ces exceptions (par montant de prêt) concernent des biens immobiliers occupés par leur propriétaire et qu'au moins 30 % concernent des primo-accédants. Dans quelques cas, les banques n'ont pas respecté les exigences relatives à leurs exceptions, ce qui a conduit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à prendre des mesures d'application de la réglementation. Toutefois, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a jugé que la mise en oeuvre des mesures était globalement satisfaisante.

Le 7 mars, le HCSF a annoncé qu'il envisageait l'introduction d'un coussin de capital pour le risque systémique sur les expositions des banques systémiques françaises aux entreprises non financières à fort effet de levier à partir de juillet 2023. Ce serait la première fois qu'un coussin de capital pour le risque systémique ciblerait spécifiquement les entreprises à effet de levier dans l'UE. Le volant de fonds propres pour risque systémique pourrait avoir un impact plus important que la mesure qu'il remplacerait, à savoir une limite de grands risques sur les entreprises à fort effet de levier fixée à 5 % des fonds propres de catégorie 1 depuis juillet 2018 et prolongée de deux ans en 2021.

Le HCSF définit les sociétés non financières à fort effet de levier comme celles dont le ratio dette nette/fonds propres est supérieur à 100% et dont le ratio de couverture des intérêts (EBITDA/paiements d'intérêts) est inférieur à 3x (tous deux calculés au niveau de consolidation le plus élevé). Seules les expositions d'une valeur notionnelle supérieure à 300 millions d'euros sont prises en compte aux fins de la limite des grands risques...

Les ratios CET1 des banques systémiques françaises étaient supérieurs de 630 points de base aux exigences minimales, en moyenne, à la fin de 2022, allant d'un peu moins de 300 points de base pour BNP Paribas (BNPP) à un peu plus de 1.000 points de base pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF).

"Nous prévoyons que les ratios de capital des banques resteront solides en 2023-2024, soutenus par une génération de capital interne résiliente. Les ratios devraient légèrement augmenter pour les banques coopératives Crédit Agricole (CA), CMAF et Groupe BPCE (GBPCE) en raison d'un faible ratio de distribution de dividendes et d'objectifs de capital élevés. Les ratios de BNPP et de Société Générale (SG) devraient diminuer en fonction des objectifs à moyen terme de ces deux banques. Nous considérons que la capitalisation des groupes coopératifs est nettement supérieure aux exigences réglementaires. Nous considérons que les réserves de BNPP et de SG sont satisfaisantes, bien qu'elles se situent dans la fourchette basse des grandes banques européennes", conclut l'agence financière.