La logistique urbaine ciblée dans les investissements à suivre en 2023

Selon Invesco Real Estate...

(Boursier.com) — Les pressions inflationnistes mondiales, et les réactions des taux d'intérêt qui ont suivi, ont provoqué une incertitude considérable sur les marchés financiers, note Invesco Real Estate dans ses "Perspectives européennes". L'immobilier n'a pas été épargné par ces préoccupations, car les changements rapides des rendements obligataires ont eu un impact sur les conditions de financement de l'immobilier.

Mais ces mouvements sont récents et donc, l'ensemble des effets potentiels sur les flux de capitaux, les prix et les fondamentaux ne se sont pas encore fait sentir... "Bien que nos analyses stratégiques prennent en compte la forme de la reprise économique pour chaque marché et secteur, ainsi que les pressions inflationnistes locales, nous continuons de penser qu'il persiste une demande pour des actifs de rendement tels que l'immobilier, qui peuvent offrir une couverture contre l'inflation" commente Invesco Real Estate.

"Nos thèmes de conviction sont axés sur les actifs offrant spécifiquement des opportunités de fournir des surfaces sur des marchés d'utilisateurs où l'offre est contrainte. Nos stratégies d'investissement visent à identifier les opportunités qui, selon nous, bénéficieront d'une demande durable des utilisateurs et d'un marché de l'investissement liquide. Bien que nous soyons conscients que le ralentissement de la croissance économique affaiblira la demande dans certains secteurs immobiliers, nous pensons que pour d'autres les besoins des locataires resteront robustes" poursuit Selon Invesco Real Estate.

De quoi continuer à se concentrer sur les secteurs immobiliers où la demande est soutenue par des moteurs de croissance durables à long terme, notamment :

1 La logistique urbaine, car le commerce de détail en ligne a besoin de plus d'espace d'entrepôts pour faciliter sa croissance continue.

2 Les bureaux efficaces de catégorie A, situés dans des lieux bien connectés et desservis, restent très recherchés dans les villes européennes, même si les occupants repensent leurs modes de travail.

3 L'offre d'appartements et de logements locatifs à des prix abordables reste insuffisante dans et autour de la plupart des grandes villes.

4 Les hôtels de loisirs, situés dans les villes de passage où l'offre est limitée, ont connu une forte reprise du RevPAR en 2022, et nous pensons que la demande de voyage refoulée reste forte.

"En outre, ces secteurs offriront les meilleures couvertures contre l'inflation, tout comme les actifs dotés d'un business plan clair visant à stimuler la croissance des loyers sans dépendre entièrement des mouvements sous-jacents du marché. Nous continuons également à surveiller toutes opportunités ayant subies de fortes corrections de valeurs dans la dislocation du marché, en particulier celles potentiellement créées par le mouvement de financement mentionné ci-dessus" concluent les spécialistes...